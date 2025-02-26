Tuyển Tester CÔNG TY TNHH AI POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AI POWER
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH AI POWER

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY TNHH AI POWER

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 25/1 Cửu Long Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm thử phần mềm (Manual/Automation) để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Viết test case, test plan dựa trên yêu cầu của sản phẩm.
Thực hiện test chức năng, UI/UX, hiệu năng, bảo mật của hệ thống.
Báo cáo lỗi, theo dõi tiến độ sửa lỗi và phối hợp với team phát triển để khắc phục.
Viết tài liệu hướng dẫn, báo cáo test và đề xuất cải tiến sản phẩm.
Tham gia vào quy trình Agile/Scrum nếu có.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm (Manual/Automation)
Hiểu biết về quy trình kiểm thử phần mềm (STLC, SDLC).
Có khả năng viết test case, test plan và sử dụng các công cụ quản lý test như Jira, TestRail, Zephyr,...
Biết sử dụng SQL để kiểm tra dữ liệu trong database.
(Nếu cần Automation Test) Có kinh nghiệm với Selenium, Appium, Cypress, Katalon,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm thử API bằng Postman, JMeter,...
Tỉ mỉ, cẩn thận, có tư duy logic và phân tích tốt.
Khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận liên quan.
Chủ động trong công việc, có trách nhiệm và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH AI POWER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh.
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn (Senior Tester, Test Lead, QA Manager,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AI POWER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AI POWER

CÔNG TY TNHH AI POWER

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 08 Nguyễn Thị Bảy, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

