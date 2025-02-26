Tuyển Tester CÔNG TY TNHH AI POWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 25/1 Cửu Long Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Thực hiện kiểm thử phần mềm (Manual/Automation) để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Viết test case, test plan dựa trên yêu cầu của sản phẩm.

Thực hiện test chức năng, UI/UX, hiệu năng, bảo mật của hệ thống.

Báo cáo lỗi, theo dõi tiến độ sửa lỗi và phối hợp với team phát triển để khắc phục.

Viết tài liệu hướng dẫn, báo cáo test và đề xuất cải tiến sản phẩm.

Tham gia vào quy trình Agile/Scrum nếu có.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm (Manual/Automation)

Hiểu biết về quy trình kiểm thử phần mềm (STLC, SDLC).

Có khả năng viết test case, test plan và sử dụng các công cụ quản lý test như Jira, TestRail, Zephyr,...

Biết sử dụng SQL để kiểm tra dữ liệu trong database.

(Nếu cần Automation Test) Có kinh nghiệm với Selenium, Appium, Cypress, Katalon,...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm thử API bằng Postman, JMeter,...

Tỉ mỉ, cẩn thận, có tư duy logic và phân tích tốt.

Khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận liên quan.

Chủ động trong công việc, có trách nhiệm và khả năng giải quyết vấn đề.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh.

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn (Senior Tester, Test Lead, QA Manager,...).

Cách Thức Ứng Tuyển

