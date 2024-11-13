Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 số 69 Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận các yêu cầu công việc từ Trưởng phòng/ phó phòng

Phân tích và tìm hiểu yêu cầu đầu bài của công việc thiết kế

Thiết kế bộ ấn phẩm của sự kiện, thiết kế thương hiệu, các ấn phẩm phục vụ dự án Marketing.

Thiết kế 2D liên quan đến hình ảnh, bố cục, sắp xếp: lịch bàn, lịch tường, catalogue, profile, kỷ yếu, ấn phẩm...

Quản lý hình ảnh chụp tại sự kiện, chỉnh sửa hình ảnh sau sự kiện để phục vụ cho các hoạt động Marketing của công ty.

Quản lý việc in ấn, in test. Tìm hiểu các chất liệu, vật liệu phục vụ in ấn

Giám sát thi công các sản phẩm thiết kế đến khi thành thành phẩm.

Báo cáo công việc với Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm/ Yêu cầu công việc:

Kinh nghiệm >3 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp ĐH hoặc Cao đẳng chuyên ngành thiết kế/ đồ họa/ mỹ thuật

Có các bằng cấp hoặc chứng chỉ tương đương

Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa thiết kế: corel, photoshop, iluss,

Bóc tách thiết kế và bản vẽ kỹ thuật có tỷ lệ và kích thước chính xác, lên layout thiết kế

Giám sát thi công các sản phẩm thiết kế đến khi thành thành phẩm

Kỹ năng:

Kỹ năng sáng tạo cao

Kỹ năng nắm bắt ý tưởng, tư duy, concept sự kiện

Kỹ năng lắng nghe và tiếp thu tốt

Kỹ năng học hỏi và phát triển bản thân

Kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm

Phẩm chất:

Năng động, tích cực và có tính kỷ luật cao

Đặc biệt cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết, tránh tối đa xảy ra sai xót trong công việc

Luôn có tư duy “Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp”

Thái độ tích cực, tinh thần “Can do”

Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng kpi theo kết quả đánh giá từng dự án

Đóng BHXH

Môi trường làm việc năng động

Tham gia team buiding, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

Thưởng lương T13 theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới

