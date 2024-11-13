Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
- Hà Nội: Tầng 3 số 69 Nguyễn Hy Quang, Ô Chợ Dừa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận các yêu cầu công việc từ Trưởng phòng/ phó phòng
Phân tích và tìm hiểu yêu cầu đầu bài của công việc thiết kế
Thiết kế bộ ấn phẩm của sự kiện, thiết kế thương hiệu, các ấn phẩm phục vụ dự án Marketing.
Thiết kế 2D liên quan đến hình ảnh, bố cục, sắp xếp: lịch bàn, lịch tường, catalogue, profile, kỷ yếu, ấn phẩm...
Quản lý hình ảnh chụp tại sự kiện, chỉnh sửa hình ảnh sau sự kiện để phục vụ cho các hoạt động Marketing của công ty.
Quản lý việc in ấn, in test. Tìm hiểu các chất liệu, vật liệu phục vụ in ấn
Giám sát thi công các sản phẩm thiết kế đến khi thành thành phẩm.
Báo cáo công việc với Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm >3 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp ĐH hoặc Cao đẳng chuyên ngành thiết kế/ đồ họa/ mỹ thuật
Có các bằng cấp hoặc chứng chỉ tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa thiết kế: corel, photoshop, iluss,
Bóc tách thiết kế và bản vẽ kỹ thuật có tỷ lệ và kích thước chính xác, lên layout thiết kế
Giám sát thi công các sản phẩm thiết kế đến khi thành thành phẩm
Kỹ năng:
Kỹ năng sáng tạo cao
Kỹ năng nắm bắt ý tưởng, tư duy, concept sự kiện
Kỹ năng lắng nghe và tiếp thu tốt
Kỹ năng học hỏi và phát triển bản thân
Kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm
Phẩm chất:
Năng động, tích cực và có tính kỷ luật cao
Đặc biệt cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết, tránh tối đa xảy ra sai xót trong công việc
Luôn có tư duy “Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp”
Thái độ tích cực, tinh thần “Can do”
Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng kpi theo kết quả đánh giá từng dự án
Đóng BHXH
Môi trường làm việc năng động
Tham gia team buiding, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước
Thưởng lương T13 theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
