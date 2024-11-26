Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế các quảng cáo trên kênh online + offline cho các dịch vụ của VNPAY
Công việc liên quan đến thiết kế khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Mỹ thuật đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật,...
Kinh nghiệm: Thiết kế trên online + offline từ 2 năm trở lên
Có tính sáng tạo và tùy biến cao trong thiết kế
Thành thạo illustrator, photoshop, XD, after effects, Corel Draw...
Kỹ năng thiết kế cho các kênh online + offline, có khả năng chuyển từ ngôn ngữ sang hình ảnh
Có khả năng vẽ minh hoạ trên máy là lợi thế
Sử dụng thành thạo Adobe after effects là lợi thế
Chịu được áp lực công việc, kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1.Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
- Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
- Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
- Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
- Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
- Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
- Quà tặng các ngày lễ trong năm
2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
- BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
- Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Môi trường làm việc hiện đại:
- Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
- Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
- Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
4. Phát triển nghề nghiệp:
- Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
- Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
- Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
- Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:
- Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
- Các câu lạc bộ:
CLB Cầu lông
CLB Bóng đá
CLB Yoga
CLB Điền kinh
CLB Bơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

