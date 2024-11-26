Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thiết kế các quảng cáo trên kênh online + offline cho các dịch vụ của VNPAY

Công việc liên quan đến thiết kế khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Mỹ thuật đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật,...

Kinh nghiệm: Thiết kế trên online + offline từ 2 năm trở lên

Có tính sáng tạo và tùy biến cao trong thiết kế

Thành thạo illustrator, photoshop, XD, after effects, Corel Draw...

Kỹ năng thiết kế cho các kênh online + offline, có khả năng chuyển từ ngôn ngữ sang hình ảnh

Có khả năng vẽ minh hoạ trên máy là lợi thế

Sử dụng thành thạo Adobe after effects là lợi thế

Chịu được áp lực công việc, kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1.Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm

- Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)

- Hỗ trợ ăn sáng miễn phí

- Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày

- Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)

- Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ

- Quà tặng các ngày lễ trong năm

2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:

- BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành

- Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

3. Môi trường làm việc hiện đại:

- Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại

- Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech

- Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)

4. Phát triển nghề nghiệp:

- Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn

- Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ

- Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực

- Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường

5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:

- Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...

- Các câu lạc bộ:

CLB Cầu lông

CLB Bóng đá

CLB Yoga

CLB Điền kinh

CLB Bơi

