Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 29 Nguyễn Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng thiết kế concept nội thất của công trình.

- Thiết kế 3D nội thất công trình.

- Triển khai hồ sơ thi công hạng mục nội thất.

- Phối hợp với các bộ phận khác giai đoạn trong và sau thiết kế.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế autocad, 3D max, Sketchup và các phần mềm chuyên ngành khác.

- Khả năng sáng tạo, tư duy tốt

- Nắm vững kiến thức chuyên môn

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tính kỷ luật và tự tạo động lực

- Quản lý công việc tốt, linh hoạt, chủ động trong công việc, chủ động giao tiếp với cấp trên để cùng hỗ trợ công việc.

- Hòa đồng với đồng nghiệp, niềm nở với khách hàng.

Tại Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A Thì Được Hưởng Những Gì

- Là nhân viên chính thức trong hoặc sau thời gian thử việc.

- Lương tháng 13 và các khoản thưởng Lễ, Tết.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng chính thức.

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng.

- Thời gian làm việc: 8h – 17h (thứ 2 đến thứ sáu) và sáng thứ 7 từ 8h – 12h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A

