Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 29 Nguyễn Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Lên ý tưởng thiết kế concept nội thất của công trình.
- Thiết kế 3D nội thất công trình.
- Triển khai hồ sơ thi công hạng mục nội thất.
- Phối hợp với các bộ phận khác giai đoạn trong và sau thiết kế.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế autocad, 3D max, Sketchup và các phần mềm chuyên ngành khác.
- Khả năng sáng tạo, tư duy tốt
- Nắm vững kiến thức chuyên môn
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tính kỷ luật và tự tạo động lực
- Quản lý công việc tốt, linh hoạt, chủ động trong công việc, chủ động giao tiếp với cấp trên để cùng hỗ trợ công việc.
- Hòa đồng với đồng nghiệp, niềm nở với khách hàng.
Tại Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A Thì Được Hưởng Những Gì
- Là nhân viên chính thức trong hoặc sau thời gian thử việc.
- Lương tháng 13 và các khoản thưởng Lễ, Tết.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng chính thức.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, hòa đồng.
- Thời gian làm việc: 8h – 17h (thứ 2 đến thứ sáu) và sáng thứ 7 từ 8h – 12h.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc sư Huy Vũ & Cộng sự A.V.A
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
