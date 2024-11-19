Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Kyudenko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

・Hỗ trợ Site Manager

・Quản lý dự toán ngân sách, quản lý công trình (an toàn, chất lượng, tiến độ), báo giá thiết kế công trình quy mô vừa và nhỏ (khả năng làm việc độc lập)

・Quản lý tiến độ, thời hạn bàn giao công trình

・Giám sát các nhà thầu phụ tại công trường

・Liên lạc và phối hợp với khách hàng và nhà thầu phụ

・Hiểu biết về tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy và tiêu chuẩn thiết bị điện của Việt Nam

・Huấn luyện an toàn cho công nhân theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn Việt Nam

Hiểu biết về Luật vệ sinh an toàn lao động Việt Nam

・Kỹ năng báo cáo, liên lạc, thảo luận kịp thời với cấp trên.

・Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân cao

・Huấn luyện, chỉ đạo cấp dưới, kỹ sư

・Có thể làm việc tại công trường

• Bằng cử nhân hoặc các văn bằng chứng chỉ tương đương về Kỹ thuật điện hoặc cơ khí

• Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí thi công thiết bị điện hoặc cơ và 2 năm giám sát công trường tại công trường xây dựng

• Kỹ năng quản công trường

• Kỹ năng quản chất lượng

• Kỹ năng quản an toàn

• Kỹ năng quản code- chi phí

• Có kiến thức và sử dụng máy tính tốt, đặc biệt giỏi kỹ năng AutoCAD, Microsoft Project, v.v.

• Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức tốt

• Đã từng làm công ty Nhật Bản là một lợi thế

• Thành thạo tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết)

• Các yêu cầu khác sẽ được trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn.

*** Địa điểm làm việc: Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội - Lô A4, khu tái định cư, đội 7, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Các chế độ và lợi ích:

• Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần.

• Nghỉ lễ, ngày nghỉ và thưởng: Theo lịch nhà nước và luật Việt Nam

• Mức lương: 9,000,000-20,000,000VND, có thể thỏa thuận theo năng lực.

• Hưởng quyền lợi và các chế độ BHXH theo quy định

[Yêu cầu về hồ sơ]

Nhà tuyển dụng muốn nhận hồ sơ bằng: TIẾNG ANH

- Hồ sơ xin việc bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch

+ Bảng tóm tắt quá trình công tác.

+ Bản sao công chứng các bằng cấp , chứng chỉ liên quan

Thưởng

Chăm sóc sức khoẻ

Khác

