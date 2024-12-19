Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh

Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

• Khảo sát hiện trường, nắm bắt nội dung công việc dự thầu.
• Lên phương án thiết kế chi tiết.
• Bóc tách khối lượng, dự toán sơ bộ dựa trên bản vẽ thiết kế.
• Làm việc tại văn phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ đại học chuyên ngành kỹ thuật (cơ khí).
• Có 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc tại hiện trường.
Kỹ năng
• Sử dụng thành thạo phần mềm auto CAD, word, excel.
• Sử dụng thành thạo Auto Cad 3D là 1 lợi thế với chế độ đãi ngộ tốt hơn.
• Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế với mức đãi ngộ tốt hơn vì môi trường làm việc chủ yếu với tập đoàn nước ngoài.
Địa điểm làm việc: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Mức lương tối thiểu: 15 triệu (đồng/tháng) có hỗ trợ nhà ở
Tùy theo bằng cấp, năng lực làm việc thực tế mà mức đãi ngộ sẽ cao hơn. Nhân viên có năng lực giỏi thực sự, có tâm, có nhiệt huyết xây dựng công ty lớn mạnh hơn sẽ được ban giam đốc trao đổi trực tiếp thêm về quyền lợi và cân nhắc lên vị trí lãnh đạo cao cấp trong bộ máy công ty.
Thời gian thử việc: 01 tháng.
*Phúc lợi của Công ty
- Thưởng tháng lương 13, thưởng ngày lễ tết trong năm, thưởng hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ, thưởng chuyên cần.
- Tham gia BHXH sau khi ký HĐLĐ, chính sách thăm hỏi Công đoàn (hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật...); Trợ cấp sinh con.
- Được đào tạo chuyên sâu chuyên ngành.
- Tham gia các hoạt động team building và các hoạt động gắn kết.
- Được khám sức khỏe định kỳ, tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm.

Tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng tháng lương tháng 13, KPI, phúc lợi ngày Lễ, Tết, sinh nhật, Team building
Chăm sóc sức khoẻ
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm
Nghỉ phép có lương
BHXH, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh

Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 5, khu 6C, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

