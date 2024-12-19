Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Và Dịch Vụ Bkh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

• Khảo sát hiện trường, nắm bắt nội dung công việc dự thầu.

• Lên phương án thiết kế chi tiết.

• Bóc tách khối lượng, dự toán sơ bộ dựa trên bản vẽ thiết kế.

• Làm việc tại văn phòng

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ đại học chuyên ngành kỹ thuật (cơ khí).

• Có 2 đến 3 năm kinh nghiệm làm việc tại hiện trường.

Kỹ năng

• Sử dụng thành thạo phần mềm auto CAD, word, excel.

• Sử dụng thành thạo Auto Cad 3D là 1 lợi thế với chế độ đãi ngộ tốt hơn.

• Biết Tiếng Anh là 1 lợi thế với mức đãi ngộ tốt hơn vì môi trường làm việc chủ yếu với tập đoàn nước ngoài.

Địa điểm làm việc: Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Mức lương tối thiểu: 15 triệu (đồng/tháng) có hỗ trợ nhà ở

Tùy theo bằng cấp, năng lực làm việc thực tế mà mức đãi ngộ sẽ cao hơn. Nhân viên có năng lực giỏi thực sự, có tâm, có nhiệt huyết xây dựng công ty lớn mạnh hơn sẽ được ban giam đốc trao đổi trực tiếp thêm về quyền lợi và cân nhắc lên vị trí lãnh đạo cao cấp trong bộ máy công ty.

Thời gian thử việc: 01 tháng.

*Phúc lợi của Công ty

- Thưởng tháng lương 13, thưởng ngày lễ tết trong năm, thưởng hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ, thưởng chuyên cần.

- Tham gia BHXH sau khi ký HĐLĐ, chính sách thăm hỏi Công đoàn (hiếu hỉ, ốm đau, sinh nhật...); Trợ cấp sinh con.

- Được đào tạo chuyên sâu chuyên ngành.

- Tham gia các hoạt động team building và các hoạt động gắn kết.

- Được khám sức khỏe định kỳ, tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm.

Phúc Lợi

Thưởng

Thưởng tháng lương tháng 13, KPI, phúc lợi ngày Lễ, Tết, sinh nhật, Team building

Chăm sóc sức khoẻ

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm

Nghỉ phép có lương

BHXH, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

