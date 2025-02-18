Tuyển Thợ điện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thợ điện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam

Thợ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị Công ty;
- Kiểm soát kỹ thuật Trang thiết bị, nhà xưởng trong ca trực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chung
• Là công dân Việt Nam, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự;
• Sức khỏe và ngoại hình: Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm.
2. Yêu cầu chi tiết đối với vị trí chức danh tuyển dụng
- Nam giới;
- Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc cao đẳng chuyên ngành điện lạnh;
- Am hiểu hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp;
- Có kỹ năng xử lý các lỗi về sự cố hỏng hóc;
- Sử dụng thành thạo máy tính;
- Làm việc tại Cảng HKQT Nội Bài (Hà Nội) hoặc tại Cảng HKQT Long Thành (Đồng Nai).
Ưu tiên:
- Có kinh nghiệm vận hành, bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm, các kho đông lạnh công nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

