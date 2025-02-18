Tuyển Thợ điện Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị Công ty;

- Kiểm soát kỹ thuật Trang thiết bị, nhà xưởng trong ca trực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chung

• Là công dân Việt Nam, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự;

• Sức khỏe và ngoại hình: Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm.

2. Yêu cầu chi tiết đối với vị trí chức danh tuyển dụng

- Nam giới;

- Tốt nghiệp trung cấp nghề hoặc cao đẳng chuyên ngành điện lạnh;

- Am hiểu hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp;

- Có kỹ năng xử lý các lỗi về sự cố hỏng hóc;

- Sử dụng thành thạo máy tính;

- Làm việc tại Cảng HKQT Nội Bài (Hà Nội) hoặc tại Cảng HKQT Long Thành (Đồng Nai).

Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm vận hành, bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm, các kho đông lạnh công nghiệp

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin