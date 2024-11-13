Tuyển Thợ điện Pizza Hut Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Thợ điện Pizza Hut Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Pizza Hut Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Pizza Hut Viet Nam

Thợ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại Pizza Hut Viet Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công tác bảo trì định kỳ, sữa chữa các sự cố về trang thiết bị máy móc, hệ thống điện, điện lạnh và nội thất trong hệ thống nhà hàng Pizza Hut miền Bắc.
Theo dõi, nghiệm thu việc lắp đặt các tài sản cố định, máy móc.
Giám sát quá trình bảo hành các trang thiết bị, dụng cụ.
Sẵn sàng 24/24 hỗ trợ giải quyết các sự cố khẩn cấp qua điện thoại hoặc trực tiếp.
Quản lý các hồ sơ bảo trì.
Tuân thủ các quy trình và chính sách của công ty trong quá trình làm việc.
Thực hiện các công việc khác có liên quan do kỹ sư trưởng chỉ định.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp nghề/ trung cấp/ cao đẳng chuyên ngành cơ khí, cơ – điện, kỹ thuật – xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng,...
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kỹ sư/ kỹ thuật. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc Nhà Hàng/Khách Sạn hoặc các ngành nghề liên quan.
Có khả năng phát hiện và giải quyết nhanh chóng các sự cố.
Biết đọc hiểu các bản vẽ kỹ thuật.
Trung thực, chịu được áp lực công việc.

Tại Pizza Hut Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 theo quy định của công ty.
Thử việc nhận 100% lương
Thưởng KPI theo tình hình doanh thu.
Phụ cấp đi lại, điện thoại.
Bảo hiểm full lương theo luật lao động.
Bảo hiểm PVI chăm sóc sức khỏe.
Chế độ nghỉ phép: 16 ngày phép năm, 6 ngày phép nghỉ ốm công ty trả 100% lương.
Giảm giá khi sử dụng sản phẩm Pizza Hut

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pizza Hut Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Pizza Hut Viet Nam

Pizza Hut Viet Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6th Floor, 138 Ton Duc Thang, Quoc Tu Giam, Dong Da, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

