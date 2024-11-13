Tuyển Thợ điện Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín

Mô Tả Công Việc

- Kiểm tra thiết bị máy móc hàng ngày

- Kiểm tra tủ điện

- Thực hiện sửa chữa máy móc phát sinh trong ca sản xuất. (VD: Động cơ máy nghiền, máy bơm gia nhiệt....)

- Lắp đặt thay thế máy móc hỏng phát sinh trong ca

- Bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị toàn nhà máy

- 5S khu vực

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điện hoặc các ngành kỹ thuật;

- Năng động, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, có thể đi được ca

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí cơ điện

Quyền Lợi Được Hưởng

- Các ứng viên trúng tuyển sẽ được làm việc trong môi trường hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp theo hệ thống của Nhật Bản.

- Được đào tạo chuyên môn trong suốt quá trình làm việc.

- Được hưởng các chế độ của Công ty và của Luật lao động.

- Đi nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

- Chế độ lương sẽ trao đổi khi phỏng vấn, hưởng tỷ lệ hoa hồng theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

