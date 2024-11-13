Tuyển Thợ điện Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: KCN Hà Bình Phương, Văn Bình, Thường Tín
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Kiểm tra thiết bị máy móc hàng ngày
- Kiểm tra tủ điện
- Thực hiện sửa chữa máy móc phát sinh trong ca sản xuất. (VD: Động cơ máy nghiền, máy bơm gia nhiệt....)
- Lắp đặt thay thế máy móc hỏng phát sinh trong ca
- Bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị toàn nhà máy
- 5S khu vực
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điện hoặc các ngành kỹ thuật;
Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Các ứng viên trúng tuyển sẽ được làm việc trong môi trường hiện đại, thân thiện, chuyên nghiệp theo hệ thống của Nhật Bản.
- Được đào tạo chuyên môn trong suốt quá trình làm việc.
- Được hưởng các chế độ của Công ty và của Luật lao động.
- Đi nghỉ mát và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- Chế độ lương sẽ trao đổi khi phỏng vấn, hưởng tỷ lệ hoa hồng theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh
