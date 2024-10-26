Tuyển Thợ điện Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng

Thợ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 43

- TT12 KĐT Văn Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thi công lắp đặt, sửa chữa các hệ thống thiết bị trong các nhà máy công nghiệp:
+ Hệ thống PCCC
+ Hệ thống điều hòa thông gió
+ Hệ thống Quan trắc môi trường
+ Hệ thống điều khiển tự động
+ Hệ thống điện, nước, ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: trung cấp trở lên
- Chuyên ngành: Điện, điện tử, cơ khí, tự động hóa, nhiệt, điện lạnh, đo lường điều khiển, môi trường, PCCC...
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
- Có Sức khỏe tốt, chăm chỉ, nhiệt tình.
- Có kinh nghiệm thi công các lĩnh vực trên
- Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC, điều hòa thông gió, hệ thống quan trắc.
- Ưu tiên gắn bó và ký hợp đồng lao động lâu dài với Công ty

Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc 8 giờ/ngày, từ thứ 2 đến thứ 7.
- Được hưởng thời gian làm việc thêm giờ (ngoài giờ làm việc) theo quy định.
- Được hưởng lương, thưởng năm, thưởng kết quả kinh doanh, thưởng lễ, tết, ...
- Được hưởng phụ cấp tiền ăn ở, điện thoại, đi lại.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ thi công, bảo hộ lao động, ăn, ngủ, sinh hoạt tại công trường.
- Được đào tạo, hướng dẫn, nâng cao tay nghề nếu chưa có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng

Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Nam Thắng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 43 TT12 Khu đô thị Văn Phú,P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

