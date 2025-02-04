Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Km 26 Khê Than, Phú Nghĩa,, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Đấu nối tủ điện theo bản vẽ thiết kế
Cài đặt biến tần
Đi công trình khi có sự điều động
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành điện công nghiệp, điện tự động hóa, cơ điện tử,...
Biết đọc bản vẽ
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề
Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo trong công việc
Ưu tiên các ứng viên biết sử dụng Autocad 2D
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
