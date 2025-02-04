Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 26 Khê Than, Phú Nghĩa,, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Đấu nối tủ điện theo bản vẽ thiết kế

Cài đặt biến tần

Đi công trình khi có sự điều động

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành điện công nghiệp, điện tự động hóa, cơ điện tử,...

Biết đọc bản vẽ

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề

Tinh thần ham học hỏi, sáng tạo trong công việc

Ưu tiên các ứng viên biết sử dụng Autocad 2D

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN CẦU

