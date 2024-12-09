Tuyển Thu hồi nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Ninh Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: - Ninh Bình - Hòa Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Nam Định, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác quản lý và thu hồi nợ các KHCN đang có nợ quá hạn tại khu vựcđược phân công, nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu thu hồi nợ được phân công và giữ nợ quá hạn ở mức thấp nhất. Cụ thể:

Tiếp nhận thông tin/hồ sơ vay của các khách hàng đang có nợ tại VPBank để xử lý;

Thực hiện các biện pháp tác nghiệp để thu hồi nợ, theo dõi cho đến khi khách hàng tất toán khoản vay cho VPBank;

Thực hiện thu hồi nợ trực tiếp tại địa bàn(nơi làm việc, địa chỉ tạm trú/thường trú, những nơi liên quan đến khách hàng);

Làm việc với các bên liên quan, chính quyền định phương để hỗ trợ thu hồi nợ;

Các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo;

Thực hiện các sáng kiến và công việc để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tương đương tại các Ngân hàng, AMC, Tổ chức Tài chính, Công ty Thu hồi nợ, …;

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng. Giọng nói rõ ràng, dứt khoát;

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống linh hoạt;

Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì, thông thạo đường phố;

Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, …

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực;

Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ);

Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ;

Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc;

Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác;

Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí;

Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin