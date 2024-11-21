Tuyển Kho vận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thực hiện việc sắp xếp, lưu trữ, bảo quản hàng hóa, xuất/nhập chính xác và kịp thời theo đúng quy trình, quy định Cty.

Đề xuất, cải tiến quá trình sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, xuất/nhập hàng hóa để nâng cao hiệu suất công việc. Tối ưu diện tích kho bãi và các giá kệ kho

Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát, bảo quản, khai thác toàn bộ tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động kho một cách hiệu quả

Thực hiện kiểm kê kho định kỳ với phòng Kế toán và chịu trách nhiệm về hư hỏng, hao hụt hàng hóa (Nếu có).

Phân công công việc, nhiệm vụ của mỗi công nhân kho, đảm bảo có trách nhiệm rõ ràng và chất lượng hoàn thành công việc được giao

Xây dựng hệ thống quy trình, quy định hoạt động của kho

Đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe, an toàn lao động, an toàn về PCCC và vệ sinh lao động của kho. Tổ chức thực hiện 5S vào các hoạt động của kho

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Chuyên môn: Kế toán hoặc Quản trị công nghiệp

Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm đảm trách thủ kho tại công ty sản xuất

Sử dụng thành thạo phần mềm ERP (Bắt buộc)

Sử dụng thành thạo Excel

Biết sử dụng xe nâng, cẩu trục (Bắt buộc)

Quản lý nhân sự

Tính cách: Trung thực, cẩn thận, hòa đồng và cầu tiến

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

Khám sức khỏe định kỳ

Du lịch hằng năm trong và ngoài nước

Thưởng tháng 13

Thưởng hiệu quả công việc KPI theo tháng/quý/năm

Thưởng Lễ, Tết (Tết DL, ÂL, 30/4 - 01/5, 02/9, ...)

Thưởng thâm niên, trình độ

12 ngày nghỉ phép

Hỗ trợ 3 ngày nghỉ ốm

Hỗ trợ phương tiện làm việc (xe đưa đón, laptop, phụ cấp điện thoại, ...)

Cơ hội thăng tiến, công tác nước ngoài

Được đào tạo và phát triển năng lực

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cùng nhiều hoạt động teambuilding, vui chơi, sinh nhật định kỳ tháng, quý cho CB.CNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR

