Tuyển Kho vận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Thực hiện việc sắp xếp, lưu trữ, bảo quản hàng hóa, xuất/nhập chính xác và kịp thời theo đúng quy trình, quy định Cty.
Đề xuất, cải tiến quá trình sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, xuất/nhập hàng hóa để nâng cao hiệu suất công việc. Tối ưu diện tích kho bãi và các giá kệ kho
Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát, bảo quản, khai thác toàn bộ tài sản, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động kho một cách hiệu quả
Thực hiện kiểm kê kho định kỳ với phòng Kế toán và chịu trách nhiệm về hư hỏng, hao hụt hàng hóa (Nếu có).
Phân công công việc, nhiệm vụ của mỗi công nhân kho, đảm bảo có trách nhiệm rõ ràng và chất lượng hoàn thành công việc được giao
Xây dựng hệ thống quy trình, quy định hoạt động của kho
Đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe, an toàn lao động, an toàn về PCCC và vệ sinh lao động của kho. Tổ chức thực hiện 5S vào các hoạt động của kho
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên môn: Kế toán hoặc Quản trị công nghiệp
Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm đảm trách thủ kho tại công ty sản xuất
Sử dụng thành thạo phần mềm ERP (Bắt buộc)
Sử dụng thành thạo Excel
Biết sử dụng xe nâng, cẩu trục (Bắt buộc)
Quản lý nhân sự
Tính cách: Trung thực, cẩn thận, hòa đồng và cầu tiến
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR Thì Được Hưởng Những Gì
Khám sức khỏe định kỳ
Du lịch hằng năm trong và ngoài nước
Thưởng tháng 13
Thưởng hiệu quả công việc KPI theo tháng/quý/năm
Thưởng Lễ, Tết (Tết DL, ÂL, 30/4 - 01/5, 02/9, ...)
Thưởng thâm niên, trình độ
12 ngày nghỉ phép
Hỗ trợ 3 ngày nghỉ ốm
Hỗ trợ phương tiện làm việc (xe đưa đón, laptop, phụ cấp điện thoại, ...)
Cơ hội thăng tiến, công tác nước ngoài
Được đào tạo và phát triển năng lực
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cùng nhiều hoạt động teambuilding, vui chơi, sinh nhật định kỳ tháng, quý cho CB.CNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ORISTAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI