Tuyển Kho vận HỘ KINH DOANH MONO TALK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện xuất - nhập, điều chuyển hàng hóa theo quy trình.

Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.

Theo dõi số lượng xuất, nhập, tồn kho và đồng bộ trên phần mềm

Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho

Sắp xếp hàng hóa đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy và an toàn trong kho

Phối hợp cùng Phòng kế toán thực hiện định kỳ kiểm kê kho, đối chiếu với sổ kho, phiếu xuất kho theo quy định

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thủ kho thời trang.

Sử dụng thành thạo Excel.

Tốt nghiệp trung cấp, ưu tiên các ngành kế toán, thống kê

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.

Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 11 triệu/tháng

Phụ cấp: Ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày

Xét tăng lương 1 năm 1 lần...

Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.

Các chương trình, hoạt động: Team building, Monday morning, happy hour, du lịch, ...

Chế độ: Bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, tết, nghỉ sinh nhật..

