Tuyển Kho vận HỘ KINH DOANH MONO TALK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

HỘ KINH DOANH MONO TALK
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
HỘ KINH DOANH MONO TALK

Kho vận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện xuất - nhập, điều chuyển hàng hóa theo quy trình.
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.
Theo dõi số lượng xuất, nhập, tồn kho và đồng bộ trên phần mềm
Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
Sắp xếp hàng hóa đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy và an toàn trong kho
Phối hợp cùng Phòng kế toán thực hiện định kỳ kiểm kê kho, đối chiếu với sổ kho, phiếu xuất kho theo quy định
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thủ kho thời trang.
Sử dụng thành thạo Excel.
Tốt nghiệp trung cấp, ưu tiên các ngành kế toán, thống kê
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.

Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 11 triệu/tháng
Phụ cấp: Ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày
Xét tăng lương 1 năm 1 lần...
Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.
Các chương trình, hoạt động: Team building, Monday morning, happy hour, du lịch, ...
Chế độ: Bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, tết, nghỉ sinh nhật..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH MONO TALK

HỘ KINH DOANH MONO TALK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 262 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

