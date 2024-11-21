Tuyển Kho vận HỘ KINH DOANH MONO TALK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kho vận Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kho vận Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thực hiện xuất - nhập, điều chuyển hàng hóa theo quy trình.
Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập/ xuất hàng theo đúng quy định.
Theo dõi số lượng xuất, nhập, tồn kho và đồng bộ trên phần mềm
Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
Sắp xếp hàng hóa đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy và an toàn trong kho
Phối hợp cùng Phòng kế toán thực hiện định kỳ kiểm kê kho, đối chiếu với sổ kho, phiếu xuất kho theo quy định
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm thủ kho thời trang.
Sử dụng thành thạo Excel.
Tốt nghiệp trung cấp, ưu tiên các ngành kế toán, thống kê
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9 - 11 triệu/tháng
Phụ cấp: Ăn trưa 30.000 VNĐ/ngày
Xét tăng lương 1 năm 1 lần...
Được hưởng chính sách mua hàng nội bộ với giá ưu đãi.
Các chương trình, hoạt động: Team building, Monday morning, happy hour, du lịch, ...
Chế độ: Bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, tết, nghỉ sinh nhật..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MONO TALK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
