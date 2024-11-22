Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 250 Lê Văn Hiến - Khuê Mỹ , Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Trình ký hồ sơ lên TGĐ.

Chuẩn bị cho các cuộc họp mang tính đặc thù như họp giao ban, họp nội bộ Công ty, họp với đối tác có Tổng giám đốc tham gia.

Chuẩn bị các tài liệu và thông tin theo yêu cầu của TGĐ.

Nhận và chuyển công văn, tài liệu cho TGĐ, các bộ phận và nhân viên có liên quan.

Nhắc lịch làm việc cho TGĐ một cách hợp lý và khoa học.

Ghi biên bản cuộc họp do TGĐ chủ trì.

Đôn thúc, nhắc nhở các phòng ban về tiến độ nộp báo cho TGĐ đúng thời gian quy định.

Các công việc khác theo chỉ đạo của TGĐ khi phát sinh.

Đối nội, đối ngoại cùng TGĐ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: nữ

Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Kinh tế, Hành chính, Ngoại ngữ.

Kỹ năng hành chính văn phòng tốt.

Biết ít nhất 1 ngoại ngữ Tiếng Anh

Giao tiếp tốt, biết xử lý các tình huống khi tiếp khách cùng TGĐ.

Nhanh nhẹn, tinh thần làm việc chăm chỉ

Chưa có gia đình

Tuổi: từ 22 - 26 tuổi

Ngoại hình ưa nhìn

Tại Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực. (Cụ thể trao đổi trong quá trình phỏng vấn)

Thưởng lễ, Tết, thưởng đợt, quyết toán.

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước

Hỗ trợ tiền điện thoại.

Có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân

