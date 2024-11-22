Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân
- Đà Nẵng: 250 Lê Văn Hiến
- Khuê Mỹ , Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Trình ký hồ sơ lên TGĐ.
Chuẩn bị cho các cuộc họp mang tính đặc thù như họp giao ban, họp nội bộ Công ty, họp với đối tác có Tổng giám đốc tham gia.
Chuẩn bị các tài liệu và thông tin theo yêu cầu của TGĐ.
Nhận và chuyển công văn, tài liệu cho TGĐ, các bộ phận và nhân viên có liên quan.
Nhắc lịch làm việc cho TGĐ một cách hợp lý và khoa học.
Ghi biên bản cuộc họp do TGĐ chủ trì.
Đôn thúc, nhắc nhở các phòng ban về tiến độ nộp báo cho TGĐ đúng thời gian quy định.
Các công việc khác theo chỉ đạo của TGĐ khi phát sinh.
Đối nội, đối ngoại cùng TGĐ.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành Kinh tế, Hành chính, Ngoại ngữ.
Kỹ năng hành chính văn phòng tốt.
Biết ít nhất 1 ngoại ngữ Tiếng Anh
Giao tiếp tốt, biết xử lý các tình huống khi tiếp khách cùng TGĐ.
Nhanh nhẹn, tinh thần làm việc chăm chỉ
Chưa có gia đình
Tuổi: từ 22 - 26 tuổi
Ngoại hình ưa nhìn
Tại Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, Tết, thưởng đợt, quyết toán.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Hỗ trợ tiền điện thoại.
Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
