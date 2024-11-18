Tuyển Hành chính Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
7 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 7 - 11 Triệu

Nhà Hàng Trung Hoa Hỷ Phụng Viên thuộc Tân Khoa hiện đang phát triển trong lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực và đang có bước phát triển mạnh mẽ hướng tới mục tiêu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong việc ẩm thực Trung Hoa .
Mô tả công việc:
Tiếp Nhận và Xử Lý Thanh Toán:
Đón tiếp khách hàng tại quầy thu ngân.
Nhận yêu cầu thanh toán từ khách hàng và kiểm tra hóa đơn.
Xác nhận số tiền cần thanh toán và thực hiện các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, hoặc các phương thức thanh toán điện tử.
Đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc xử lý giao dịch.
Quản Lý Tiền Mặt và Sổ Sách:
Kiểm đếm tiền mặt đầu và cuối ca làm việc, đảm bảo khớp với sổ sách.
Quản lý và lưu giữ tiền mặt an toàn trong két.
Ghi nhận và báo cáo các giao dịch, nộp báo cáo cuối ca cho quản lý nhà hàng.
Tư Vấn và Hỗ Trợ Khách Hàng:
Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng về các thông tin liên quan đến thanh toán.
Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng các chương trình khuyến mãi, voucher hoặc mã giảm giá.
Phối Hợp Với Các Bộ Phận Khác:
Phối hợp với nhân viên phục vụ và bếp để đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được xử lý nhanh chóng và chính xác.
Hỗ trợ nhân viên phục vụ khi cần thiết trong các giờ cao điểm.
Giữ Gìn Vệ Sinh và Hình Ảnh Khu Vực Làm Việc:
Đảm bảo quầy thu ngân luôn gọn gàng, sạch sẽ.
Tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm của nhà hàng.

Với Mức Lương 7 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ trung cấp trở lên
Ưu tiên Có kinh nghiệm/nghiệp vụ làm việc trong Nhà hàng - Khách sạn.
Ngoại hình khá, sức khỏe tốt, ≤ 28 tuổi, nữ cao từ 1m55, nam từ 1m65 trở lên. Siêng năng, nhiệt tình, có trách nhiệm, giao tiếp tốt.
Ưu tiên giao tiếp tiếng Trung cơ bản

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr -11 tr (deal) + thưởng hiệu suất, Phụ cấp ăn theo ca.
Được đào tạo thêm các kiến thức về nghiệp vụ nhà hang
Thưởng Trách Nhiệm, tip, BHXH đầy đủ, thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

