Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bến Cát

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện nghiệp vụ ngân quỹ, quản lý kho quỹ và các hoạt động liên quan nhằm đảm bảo an toàn tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.

- Thực hiện việc quản lý, lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài sản đảm bảo, giấy tờ có giá, ấn phẩm, ấn chỉ,...

- Thực hiện bảo quản mộc dấu và chịu trách nhiệm việc sử dụng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại và các chuyên ngành khác có liên quan.

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí Kiểm ngân/ GDV kiêm quỹ/ Điều quỹ.

- Kiến thức liên quan đến chính sách, quy định về hoạt động ngân quỹ, nghiệp vụ án toàn kho quỹ.

- Kỹ năng quản lý tiền mặt, phân biệt tiền giả, kiểm đếm tiền.

- Có bảo lãnh của người thân hiện đang công tác tại các cơ quan Công an, Hành chính sự nghiệp nhà nước hoặc CBNV của Vietbank.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo, chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát, đồng phục,...

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tại Vietbank

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng

- Thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản thưởng theo kết quả hoạt động của đơn bị và kết quả công việc của cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin