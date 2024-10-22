Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Bến Cát

- Thực hiện nghiệp vụ ngân quỹ, quản lý kho quỹ và các hoạt động liên quan nhằm đảm bảo an toàn tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.
- Thực hiện việc quản lý, lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài sản đảm bảo, giấy tờ có giá, ấn phẩm, ấn chỉ,...
- Thực hiện bảo quản mộc dấu và chịu trách nhiệm việc sử dụng

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại và các chuyên ngành khác có liên quan.
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm vị trí Kiểm ngân/ GDV kiêm quỹ/ Điều quỹ.
- Kiến thức liên quan đến chính sách, quy định về hoạt động ngân quỹ, nghiệp vụ án toàn kho quỹ.
- Kỹ năng quản lý tiền mặt, phân biệt tiền giả, kiểm đếm tiền.
- Có bảo lãnh của người thân hiện đang công tác tại các cơ quan Công an, Hành chính sự nghiệp nhà nước hoặc CBNV của Vietbank.

- Đào tạo, chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát, đồng phục,...
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tại Vietbank
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng
- Thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản thưởng theo kết quả hoạt động của đơn bị và kết quả công việc của cá nhân.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 62A Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

