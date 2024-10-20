Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô O, đường D5, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc, hệ thống điện, điện lạnh, điện tử trong nhà máy sản xuất. Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ theo kế hoạch của bộ phận. Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị, phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗi hỏng hóc. Tham gia lắp đặt, sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng cho máy móc, thiết bị. Ghi chép, báo cáo tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị, các vấn đề phát sinh và giải pháp khắc phục. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng điện công nghiệp Có kiến thức cơ bản về sửa chữa, bảo trì các thiết bị, máy móc, hệ thống điện Có kinh nghiệm làm trong công ty giày da Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao. Làm việc tại: Lô O, đường D5, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Tại CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam. Mức lương: Thoả thuận theo năng lực Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA

