Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô O, đường D5, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc, hệ thống điện, điện lạnh, điện tử trong nhà máy sản xuất. Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ theo kế hoạch của bộ phận. Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị. Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị, phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗi hỏng hóc. Tham gia lắp đặt, sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng cho máy móc, thiết bị. Ghi chép, báo cáo tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị, các vấn đề phát sinh và giải pháp khắc phục. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc, hệ thống điện, điện lạnh, điện tử trong nhà máy sản xuất.
Thực hiện các công việc bảo trì định kỳ theo kế hoạch của bộ phận.
Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành máy móc, thiết bị.
Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị, phát hiện và khắc phục kịp thời các lỗi hỏng hóc.
Tham gia lắp đặt, sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ tùng cho máy móc, thiết bị.
Ghi chép, báo cáo tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị, các vấn đề phát sinh và giải pháp khắc phục.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng điện công nghiệp Có kiến thức cơ bản về sửa chữa, bảo trì các thiết bị, máy móc, hệ thống điện Có kinh nghiệm làm trong công ty giày da Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao. Làm việc tại: Lô O, đường D5, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương
Có bằng điện công nghiệp
Có kiến thức cơ bản về sửa chữa, bảo trì các thiết bị, máy móc, hệ thống điện
Có kinh nghiệm làm trong công ty giày da
Nhanh nhẹn, cẩn thận, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao.
Làm việc tại: Lô O, đường D5, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Tại CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam. Mức lương: Thoả thuận theo năng lực Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam.
Mức lương: Thoả thuận theo năng lực
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật
Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA

CÔNG TY TNHH ACE WORLD VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô D-7F-CN, khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

