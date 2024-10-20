Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH SỮA NUTRIBIZ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

1. Thực hiện giao nhận ca và lập báo cáo giao ca.

Ghi nhận các sự cố thiết bị trong ca làm việc của mình vào báo cáo theo dõi thiết bị.

Bàn giao trực tiếp cho ca tiếp theo các điểm cần lưu ý và các đề xuất yêu cầu cấp trên (chuyên viên bảo trì) xử lý

2. Thực hiện các công việc liên quan trực tiếp đến bảo trì phòng ngừa, khắc phục sự cố thiết bị.

- Thực hiện bảo trì định kỳ theo kế hoạch.

- Khắc phục sự cố bất thường trong ca trực.

- Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ các bộ phận, phòng ban khác trong ca trực

- Báo cáo .sự cố bất thường về thiết bị, công nghệ cho Chuyên viên phụ trách khu vực và Trưởng phòng Kỹ thuật theo thủ tục bảo trì khắc phục sự cố.

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng thiết bị trong ca trực.

- Lập phiếu đánh giá sự thay đổi kỹ thuật

- Kiểm tra tồn kho vật tư đề xuất với Chuyên viên lập phiếu mua vật tư dự phòng

- Lập phiếu thanh lý thiết bị

- Lập phiếu đề nghị xuất vật tư

- Hoàn thiện phiếu bảo trì sau thực hiện

3. Gia công, lắp đặt các thiết bị hỗ trợ khi có yêu cầu

- Lên danh sách vật tư, bản vẽ chuyển cấp trên phê duyệt

- Tiến hành gia công, lắp đặt và bàn giao cho đơn vị sử dụng

4. Thực hiện các nội quy, quy định về an toàn lao động và vệ sinh cá nhân trong quá trình làm việc.

- Quy định trang phục bảo hộ lao động.

- Quy định vệ sinh cá nhân, thay đổi trang phục BHLĐ và tác phong trong sản xuất

- An toàn lao động, PCCC

5. Tuân thủ hệ thống ISO, HACCP

Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO, hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP thông qua việc tuân thủ các hồ sơ biểu mẫu theo đúng diễn biến thực tế trong quá trình triển khai thực hiện công việc

6. Thực hiện các công việc khác khi có sự điều động từ cấp trên.

Mail, điện thoại, trực tiếp

7. Tuân thủ lịch làm việc theo lịch phân ca

Cập nhật lịch làm việc theo tuần của phòng kỹ thuật hoặc khi có sự thay đổi kế hoạch

8. Tham gia cuộc họp ngày, tuần

Tham gia cuộc họp hàng ngày, hàng tuần (trực ca ngày) của bộ phận và báo cáo các công việc đã thực hiện trong tuần và kiến nghị các công việc cần làm trong tuần tiếp theo.

9. Cập nhật tài liệu, hướng dẫn mới về thiết bị, qui trình

Biểu mẫu ban hành của phòng kỹ thuật

10. Tự đánh giá, kiểm điểm, xếp loại thành tích theo quy định của công ty

Biểu mẫu đánh giá HCNS

11. Tham gia các khóa huấn luyện do công ty tổ chức.

Đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài