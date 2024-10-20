Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô c2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm trước Phó quản đốc sản xuất PX5 về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị trong ca làm việc tại khu vực thành phẩm sau đùn.

- Ký cho phép ra cổng đối với CNV thuộc phạm vi quản lý trong ca sản xuất (ngoài giờ hành chính).

- Chấm công và báo cáo hằng ngày các hoạt động trong ca sản xuất tại khu vực thành phẩm sau đùn.

- Trực tiếp điều hành công việc sản xuất tại khu vực thành phẩm sau đùn

- Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, năng suất máy và chế độ vận hành trong ca sản xuất.

Phụ trách nhóm AM.

Chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan trong quá trình làm việc. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm phát sinh trong ca sản xuất. Điều động nguồn lực để giải quyết các sự cố chất lượng sản phẩm. Liên hệ trực tiếp bộ phận QLCL để giải quyết các vấn đề về mức độ TCN về CLSP.

Quản lý việc xử lý các sản phẩm CXL phát sinh trong ca và thực hiện phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp.

Chịu trách nhiệm về việc tuân thủ nội quy, quy trình và quy định của công ty trong ca sản xuất.

Thực hiện giám sát theo quy định giám sát sản xuất.

Đề xuất phương án đào tạo, nâng cao chuyên môn với Phó quản đốc sản xuất PX5. Thực hiện đào tạo công việc cho nhân viên mới.

Phản hồi thông tin công việc liên quan trong công việc trên skype.

Tự theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công việc của bản thân và nhân viên thuộc quyền theo KPI định kỳ tháng, 6 tháng và năm.

Báo cáo hoạt động tháng cho Phó quản đốc sản xuất PX5.

Tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Phó quản đốc sản xuất PX5 và Phó GĐSX (WPC).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng CĐ trở lên 1 trong các ngành kỹ thuật Vi tính văn phòng tương đương loại A trở lên. Chăm chỉ, chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm: BHXH/BHYT/BHTN, Bảo hiểm tai nạn 24/7 Thưởng: đánh giá hoàn thành công việc, chuyên cần Phép năm: 12 ngày/năm (5 năm tăng 1 ngày phép) Phúc lợi: thưởng Lễ, Tết, trung thu, hiếu, hỷ, thiếu nhi,... Hỗ trợ nuôi con nhỏ hỗ trợ cơm trưa tại công ty Chăm sóc sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Du lịch: 2 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.