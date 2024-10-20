Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Thiết kế/chế tạo máy

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô c2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm trước Phó quản đốc sản xuất PX5 về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị trong ca làm việc tại khu vực thành phẩm sau đùn.
- Ký cho phép ra cổng đối với CNV thuộc phạm vi quản lý trong ca sản xuất (ngoài giờ hành chính).
- Chấm công và báo cáo hằng ngày các hoạt động trong ca sản xuất tại khu vực thành phẩm sau đùn.
- Trực tiếp điều hành công việc sản xuất tại khu vực thành phẩm sau đùn
- Chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng, năng suất máy và chế độ vận hành trong ca sản xuất.
Phụ trách nhóm AM.
Chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan trong quá trình làm việc. Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm phát sinh trong ca sản xuất. Điều động nguồn lực để giải quyết các sự cố chất lượng sản phẩm. Liên hệ trực tiếp bộ phận QLCL để giải quyết các vấn đề về mức độ TCN về CLSP.
Chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan trong quá trình làm việc.
Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm phát sinh trong ca sản xuất.
Điều động nguồn lực để giải quyết các sự cố chất lượng sản phẩm.
Liên hệ trực tiếp bộ phận QLCL để giải quyết các vấn đề về mức độ TCN về CLSP.
Quản lý việc xử lý các sản phẩm CXL phát sinh trong ca và thực hiện phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp.
Chịu trách nhiệm về việc tuân thủ nội quy, quy trình và quy định của công ty trong ca sản xuất.
Thực hiện giám sát theo quy định giám sát sản xuất.
Đề xuất phương án đào tạo, nâng cao chuyên môn với Phó quản đốc sản xuất PX5. Thực hiện đào tạo công việc cho nhân viên mới.
Đề xuất phương án đào tạo, nâng cao chuyên môn với Phó quản đốc sản xuất PX5.
Thực hiện đào tạo công việc cho nhân viên mới.
Phản hồi thông tin công việc liên quan trong công việc trên skype.
Tự theo dõi đánh giá kết quả thực hiện công việc của bản thân và nhân viên thuộc quyền theo KPI định kỳ tháng, 6 tháng và năm.
Báo cáo hoạt động tháng cho Phó quản đốc sản xuất PX5.
Tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Phó quản đốc sản xuất PX5 và Phó GĐSX (WPC).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng CĐ trở lên 1 trong các ngành kỹ thuật Vi tính văn phòng tương đương loại A trở lên. Chăm chỉ, chủ động trong công việc
Có bằng CĐ trở lên 1 trong các ngành kỹ thuật
Vi tính văn phòng tương đương loại A trở lên.
Chăm chỉ, chủ động trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm: BHXH/BHYT/BHTN, Bảo hiểm tai nạn 24/7 Thưởng: đánh giá hoàn thành công việc, chuyên cần Phép năm: 12 ngày/năm (5 năm tăng 1 ngày phép) Phúc lợi: thưởng Lễ, Tết, trung thu, hiếu, hỷ, thiếu nhi,... Hỗ trợ nuôi con nhỏ hỗ trợ cơm trưa tại công ty Chăm sóc sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Du lịch: 2 năm/lần
Bảo hiểm: BHXH/BHYT/BHTN, Bảo hiểm tai nạn 24/7
Thưởng: đánh giá hoàn thành công việc, chuyên cần
Phép năm: 12 ngày/năm (5 năm tăng 1 ngày phép)
Phúc lợi: thưởng Lễ, Tết, trung thu, hiếu, hỷ, thiếu nhi,...
Hỗ trợ nuôi con nhỏ
hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Chăm sóc sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch: 2 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C2, KCN Đồng An 2, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-ca-san-xuat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job213458
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hồng Hạnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Hồng Hạnh
Hạn nộp: 23/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LÊ MAI
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 21 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 92 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 315
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KỸ THUẬT XÂY DỰNG BISCO
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANB làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANB
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TOÀN PHÁT BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TOÀN PHÁT BÌNH DƯƠNG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ADL PAPERPACKAGING làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ADL PAPERPACKAGING
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MADIN – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH NOBLELIFT ĐÔNG NAM Á (VIỆT NAM)
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 22 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT QUANG PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT QUANG PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Synodus làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần Synodus
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH JEIL DEVELOP AND CONSTRUCTION làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH JEIL DEVELOP AND CONSTRUCTION
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư điện Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty CP đầu tư và phát triển năng lượng Bình Minh
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Kinh Doanh Hoàng Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Kinh Doanh Hoàng Phát
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT TƯỜNG THỊNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH TANS (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH TANS (Việt Nam)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần EC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần EC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG KIẾN MẶT TRỜI làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG KIẾN MẶT TRỜI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHUNG MING (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHUNG MING (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm