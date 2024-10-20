Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C - 5A - CN, Lô C - 6A - CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương (DA3 - NA5), Bến Cát

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Phiên dịch Trung - Việt Phụ trách sắp xếp họp cán bộ và quản lý giám sát tiến độ của các nội dung quyết định trong cuộc họp Kiểm tra tài liệu chứng từ Công việc khác có liên quan theo sự sắp xếp của chủ quản

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số lượng: 2 Nữ Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các ngành Tiếng Trung 4 kỹ năng Kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật tiếng Trung cho doanh nghiệp từ 2 năm trở lên Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương hàng năm, lương thưởng hiệu suất, thưởng Lễ Tết, thưởng chuyên cần Hỗ trợ cơm tại công ty: Hành chánh (bữa trưa+tăng ca) Chế độ BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ; Được đi du lịch cùng công ty; Được tham gia các hoạt động ngoại khóa Môi trường làm việc thân thiện; Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam

