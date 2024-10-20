Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô C
- 5A
- CN, Lô C
- 6A
- CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương (DA3
- NA5), Bến Cát
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Phiên dịch Trung - Việt
Phụ trách sắp xếp họp cán bộ và quản lý giám sát tiến độ của các nội dung quyết định trong cuộc họp
Kiểm tra tài liệu chứng từ
Công việc khác có liên quan theo sự sắp xếp của chủ quản
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Số lượng: 2 Nữ Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các ngành Tiếng Trung 4 kỹ năng Kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch thuật tiếng Trung cho doanh nghiệp từ 2 năm trở lên Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương hàng năm, lương thưởng hiệu suất, thưởng Lễ Tết, thưởng chuyên cần Hỗ trợ cơm tại công ty: Hành chánh (bữa trưa+tăng ca) Chế độ BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ; Được đi du lịch cùng công ty; Được tham gia các hoạt động ngoại khóa Môi trường làm việc thân thiện; Cơ hội được đào tạo, nâng cao chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Kiểm Soát Dòng Chảy Kingdom Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
