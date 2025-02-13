Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Thực hiện các công việc thuộc phạm vi Kế toán được hướng dẫn

Quản lý, kiểm soát chứng từ tài liệu, hồ sơ, hợp đồng...;

Hỗ trợ quy trình thanh toán nội bộ;

Thực hiện các công việc từ chỉ đạo của Kế toán trưởng và Chuyên viên kế toán trực tiếp hướng dẫn;

Các công việc khác: Theo hướng dẫn của Kế toán trưởng và Chuyên viên kế toán trực tiếp hướng dẫn

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối và mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán, Tài chính doanh nghiệp và liên quan)

Ưu tiên tốt nghiệp bằng Giỏi

Nhạy bén, ham học hỏi

Chăm chỉ, cẩn thận

Có khả năng làm việc nhóm, độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc theo giờ hành chính, linh động theo lịch học

Có hỗ trợ chi phí thực tập

Tham gia các hoạt động event nội bộ của công ty, du lịch, sinh nhật...

Các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL

