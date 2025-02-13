Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Thực hiện các công việc thuộc phạm vi Kế toán được hướng dẫn
Quản lý, kiểm soát chứng từ tài liệu, hồ sơ, hợp đồng...;
Hỗ trợ quy trình thanh toán nội bộ;
Thực hiện các công việc từ chỉ đạo của Kế toán trưởng và Chuyên viên kế toán trực tiếp hướng dẫn;
Các công việc khác: Theo hướng dẫn của Kế toán trưởng và Chuyên viên kế toán trực tiếp hướng dẫn
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối và mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế (Chuyên ngành Kế toán, Tài chính doanh nghiệp và liên quan)
Ưu tiên tốt nghiệp bằng Giỏi
Giỏi
Nhạy bén, ham học hỏi
Chăm chỉ, cẩn thận
Có khả năng làm việc nhóm, độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc theo giờ hành chính, linh động theo lịch học
Có hỗ trợ chi phí thực tập
Tham gia các hoạt động event nội bộ của công ty, du lịch, sinh nhật...
Các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PICO RETAIL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
