Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà PVI số 1 Phạm Văn Bạch, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Hỗ trợ kế toán trong việc nhập dữ liệu kế toán vào phần mềm.

Hỗ trợ kế toán thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hỗ trợ kế toán để thực hiện các báo cáo kế toán nội bộ.

Thực hiện các công việc liên quan khác của người quản lý.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học năm cuối hoặc đã ra trường của các trường đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế.

Chăm chỉ, cầu tiến, có khả năng chịu được áp lực cao.

Tiếng anh đọc hiểu tài liệu tốt.

Sử dụng thành thạo MS Office và các phần mềm văn phòng khác.

Có thể làm việc fulltime.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

INCOME

Mức hỗ trợ trong thời gian thực tập: 3 triệu/tháng.

Được tham gia các buổi training, đào tạo về nghiệp vụ bởi Teamlead, Kế toán Trưởng.

Được tham gia các hoạt động teambuilding của công ty

Nhiều cơ hội trở thành nhân viên chính thức với các cơ chế đãi ngộ hấp dẫn.

CAREER PATH IMPROVEMENT

Khi trở thành 1 TDTer, bạn sẽ có cơ hội phát triển bản thân với tốc độ gấp 2-3 lần thị trường, với nhiều cơ hội và thách thức như:

Được tiếp xúc với các dự án Fintech.

Được làm việc cùng BOD và các trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính.

Được trau dồi kiến thức, kỹ năng về Kế toán - Tài chính qua các khóa học trong và ngoài công ty.

Được làm việc trong môi trường quốc tế: Làm việc với đối tác của nhiều nước khác nhau.

Được tham gia trương trình đào tạo dài hạn dành cho Core-team theo định hướng phát triển từng cá nhân.

COMPANY ACTIVITIES

Văn phòng thiết kế theo phong cách Co-working, có nhiều tiện ích giải trí như: Máy pha cafe, máy chạy bộ, bàn bóng bàn...; khu ăn uống với đồ ăn, đồ uống miễn phí; phòng tắm nóng lạnh, máy giặt.

Được trang bị các thiết bị hiện đại như Laptop cấu hình cao, Macbook...

Được tham gia các câu lạc bộ theo sở thích như: CLB bóng đá, CLB chạy, CLB trading chứng khoán/ forex/crypto vui vẻ, các giải game...

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các chuyến du lịch cùng công ty: Summer Holiday, Year End Party

Được tặng quà, tham gia các sự kiện trong các dịp 1/6, Trung Thu, 8/3, 20/10, Giáng sinh, Sinh nhật công tyrelax, khu ăn uống với đồ ăn miễn phí, khu tập gym, phòng tắm nóng lạnh ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CQ TDT ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin