Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM TRIỆU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 340 Chùa Quỳnh, Phường Quỳnh Lưu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 4 Triệu

- Ghi nhận, theo dõi thu chi nội bộ; dòng tiền trong ngày

- Tạo hóa đơn bán hàng, nhận hóa đơn mua hàng

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 3-4 hoặc sinh viên mới tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,... hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Có kinh nghiệm là một lợi thế

- Có kiến thức nền tảng về nguyên lý kế toán, khả năng tổng hợp và phân tích

- Thành thạo tin học văn phòng

- Cận thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM TRIỆU Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương thực tập: 4tr/tháng.

Hỗ trợ dấu mộc và tài liệu thực tập.

Được Công ty cung cấp trang thiết bị làm việc: Laptop/Máy tính.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung.

Được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng về kế toán.

Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào, sự kiện của Công ty.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty sau khi hết kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM TRIỆU

