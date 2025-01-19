Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
- Hà Nội: 3.000.000 – 4.000.000 VNĐ Hỗ trợ dấu đỏ, hỗ trợ số liệu báo cáo Cơ hội thăng tiến sau 3
- 6 tháng nếu làm tốt, được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức. Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện. Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng doanh thu kinh doanh, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
Tìm data, nhập dữ liệu và phân tích data khách hàng tiềm năng.
Lọc và gọi điện cho khách hàng.
Báo cáo công việc hàng tuần.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp tốt
Có laptop cá nhân
Làm được Full time
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
