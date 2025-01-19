Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 3.000.000 – 4.000.000 VNĐ Hỗ trợ dấu đỏ, hỗ trợ số liệu báo cáo Cơ hội thăng tiến sau 3

- 6 tháng nếu làm tốt, được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức. Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện. Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng doanh thu kinh doanh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tìm data, nhập dữ liệu và phân tích data khách hàng tiềm năng.
Lọc và gọi điện cho khách hàng.
Báo cáo công việc hàng tuần.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Có khả năng giao tiếp tốt
Có laptop cá nhân
Làm được Full time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 4 triệu VND - 5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nộihr

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

