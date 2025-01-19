Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3.000.000 – 4.000.000 VNĐ Hỗ trợ dấu đỏ, hỗ trợ số liệu báo cáo Cơ hội thăng tiến sau 3 - 6 tháng nếu làm tốt, được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức. Được hưởng nhiều chế phúc lợi và đãi ngộ khác của Công ty. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện. Phát triển kỹ năng và các hoạt động chiến lược tăng doanh thu kinh doanh, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Tìm data, nhập dữ liệu và phân tích data khách hàng tiềm năng.

Lọc và gọi điện cho khách hàng.

Báo cáo công việc hàng tuần.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Có khả năng giao tiếp tốt

Có laptop cá nhân

Làm được Full time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 4 triệu VND - 5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin