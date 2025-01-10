Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Có phụ cấp thực tập theo giờ, 2 - 3 triệu/tháng Hỗ trợ báo cáo thực tập Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện Được tham gia các sự kiện của Công ty. Được tham gia các khóa Đào tạo, phát triển bản thân Được tham gia “bữa trưa vui vẻ” hàng tuần trong phòng ăn “sang, xịn, mịn” Lộ trình phát triển lên CTV sau 3 tháng Internship Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Germanlink sau khi hoàn thành chương trình học., Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Theo dõi Danh sách học viên và khóa học của trung tâm.

Theo sát, nắm rõ tình hình học tập của từng học viên tại trung tâm để thông báo với phụ huynh thường xuyên trong suốt quá trình học

Liên hệ, kết nối và duy trì kết nối với khách hàng. Giải đáp các vấn đề phát sinh cũng như tiến độ học tập của từng học viên.

Tiếp nhận và xử lý những khiếu nại, thắc mắc nếu có của khách hàng khi đang sử dụng dịch vụ lại trung tâm.

Kiểm tra, đảm bảo các thiết bị và vệ sinh khu vực phòng học.

Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy tại trung tâm.

Làm các công việc theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên từng làm việc hoặc có kinh nghiệm tiếp xúc trong ngành giáo dục,

Giao tiếp tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) cơ bản

Là sinh viên các trường Đại học năm thứ 2 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng, giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp tốt.

Nhiệt tình, trung thực, năng động

Sử dụng thành thạo máy tính.

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 triệu VND - 3 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin