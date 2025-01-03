Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu

Mức lương 3 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng + Lương doanh số + Phụ cấp + Thưởng (dựa trên mốc hoàn thành KPI đề ra), Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 15 Triệu

Tư vấn khóa học phù hợp với nhu cầu & định hướng của học viên qua điện thoại

Liên hệ warm-call với khách hàng khi khách hàng liên hệ/đăng ký

Đưa ra giải pháp cho khách hàng khi cần thiết

Quản lý dữ liệu & thu thập thông tin khách hàng trên CRM

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau bán

Phối hợp với team marketing đánh giá hiệu quả công việc

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho học viên trong quá trình học tập

Làm báo cáo công việc hằng ngày & hằng tuần & hằng tháng

Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động trong công việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng

Giọng nói dễ nghe, nhiệt tình trong công việc

Yêu thích, đam mê công việc sales

Ứng biến & xử lý tình huống tốt

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 3 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: Trên 5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP

