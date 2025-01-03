Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP
- Hà Nội: Lương cứng + Lương doanh số + Phụ cấp + Thưởng (dựa trên mốc hoàn thành KPI đề ra), Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 15 Triệu
Tư vấn khóa học phù hợp với nhu cầu & định hướng của học viên qua điện thoại
Liên hệ warm-call với khách hàng khi khách hàng liên hệ/đăng ký
Đưa ra giải pháp cho khách hàng khi cần thiết
Quản lý dữ liệu & thu thập thông tin khách hàng trên CRM
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau bán
Phối hợp với team marketing đánh giá hiệu quả công việc
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho học viên trong quá trình học tập
Làm báo cáo công việc hằng ngày & hằng tuần & hằng tháng
Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng
Giọng nói dễ nghe, nhiệt tình trong công việc
Yêu thích, đam mê công việc sales
Ứng biến & xử lý tình huống tốt
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
