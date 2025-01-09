Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng 1.500.000 đồng + Lương KPI+ PC ăn trưa + thưởng Có cơ hội tiếp xúc, làm việc trong môi trường công nghệ năng động, trẻ trung Được đào tạo các kỹ năng làm việc; Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sale, Telesale, thuyết phục khách hàng Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập Hỗ trợ dấu mộc cho các bạn sinh viên, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng để tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ
Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ của Công ty
Gửi báo giá, tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng quan tâm qua kênh online
Thực hiện các công việc theo phân công của quản lý
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho quản lý

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn mới ra trường chưa có kinh nghiệm, sinh viên năm 4 có thể làm được full time
Kỹ năng giao tiếp tốt
Có giọng nói chuẩn, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương
Tư duy sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy leadership
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc được giao

Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 2 triệu VND - 4 triệu VND
Lương cứng: 1.5 - 2 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES

Công ty TNHH FENIK TECHNOLOGIES

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 104 - Ngõ 54 Lê Quang Đạo - Phường Phú Đô - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

