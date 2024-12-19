Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG MAKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 17 Tháp C Tòa Central Point, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh

Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và tìm kiếm phát triển khách hàng mới

Hỗ trợ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác chiến lược.

Tư vấn và giới thiệu dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng.

Phối hợp với bộ phận khác để theo dõi đơn hàng, quá trình vận chuyển và công nợ cần thanh toán, trả cho các bên.

Các công việc khác trao đổi sau khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Mới tốt nghiệp ĐH, CĐ, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến logistics, Kinh tế quốc tế, Xuất nhập khẩu, Thương mại quốc tế, Ngoại ngữ,....

Nhận TTS năm cuối fulltime (có hỗ trợ dấu mộc), chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( độ tuổi 1997-2003)

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (MS Office, Excel).

Biết Tiếng Trung HSK3 trở lên

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG MAKO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 4M-6M + % hoa hồng

Được tham gia BHXH – BHYT - BHTN đầy đủ, miễn phí gửi xe, hưởng các chế độ lương thưởng, nghỉ lễ theo quy định.

Có cơ hội tích lũy kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp trong tương lai, cơ hội sang Trung Quốc đào tạo.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến mở.

Thưởng lễ tết đầy đủ, du lịch team building hàng năm

Tuyển dụng Thành viên chính thức sau giai đoạn Internship (nếu phù hợp)

