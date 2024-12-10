Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 ngõ 12 đường 800A, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

1. Khám phá và cập nhật “vũ khí” công nghệ:
Tìm hiểu các “siêu năng lực” như Cloud Computing, DevOps, Blockchain, AI/ML, ERP, CRM (nghe cool nhỉ?).
Đánh giá cách các công nghệ này “giải cứu” doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của khách hàng IT Outsourcing.
Thường xuyên cập nhật “trend” và học hỏi từ các dự án thành công khắp nơi.
2. Săn lùng khách hàng lý tưởng:
Xây dựng hồ sơ “khách hàng trong mơ” dựa trên ngành nghề, quy mô, khu vực, và những nhu cầu đặc biệt.
Lên kế hoạch tiếp cận “xịn sò” qua email, LinkedIn, hay cả các sự kiện hoành tráng.
“Gỡ rối” cho khách hàng bằng những giải pháp công nghệ sáng tạo và thông minh.
3. Đánh bóng thương hiệu tại sự kiện:
Là “gương mặt đại diện” của công ty tại các hội thảo, triển lãm, và sự kiện networking.
Làm quen, kết nối với các “ông lớn” trong ngành, đối tác tiềm năng, và khách hàng.
Thu thập ý tưởng mới từ sự kiện để làm phong phú chiến lược tiếp cận.
4. Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh:
Chuẩn bị tài liệu “chất như nước cất” để thuyết phục khách hàng.
Sắp xếp các buổi gặp gỡ, khám phá nhu cầu của khách hàng từ A đến Z.
Chăm sóc khách hàng sau sự kiện như “chăm cây kiểng,” luôn tươi tốt và lâu dài.
5. Làm chủ dữ liệu và báo cáo:
Quản lý thông tin khách hàng và tương tác trên CRM (nghe “hơi khô” nhưng siêu quan trọng).
Báo cáo kết quả “chiến tích” hằng tuần/tháng.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. “Chất” chuyên môn:
Là sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp các ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Marketing, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào “nghe sang sang.”
Có tình yêu với công nghệ và mong muốn “đào sâu” vào lĩnh vực IT Outsourcing.
2. Bộ kỹ năng cần thiết:
Tiếng Anh giao tiếp như “bắn rap.”
Networking chủ động, tự tin tỏa sáng trong hội thảo và sự kiện.
Phân tích và “bắt mạch” thị trường để săn khách hàng tiềm năng.
Rành rẽ Microsoft Office và biết thêm CRM (HubSpot, Salesforce) thì tuyệt vời.
3. Tố chất cá nhân:
Máu lửa, cầu tiến, luôn học hỏi.
Làm việc nhóm mượt mà và “chịu nhiệt” tốt.
Sáng tạo, nắm bắt xu hướng nhanh như “chớp mắt.”

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI Thì Được Hưởng Những Gì

Giờ giấc làm việc siêu chill:
Sáng: 9h - 12h, Chiều: 14h - 18h (từ thứ 2 đến thứ 6).
Địa chỉ: Số 6, ngõ 12, đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Bạn sẽ nhận được gì?
Hỗ trợ thực tập: 3.000.000 VNĐ/tháng.
3.000.000 VNĐ/tháng
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức chỉ sau 3-6 tháng.
3-6 tháng
01 ngày phép có lương/tháng.
Được “cầm tay chỉ việc” từ A-Z trong các kỹ năng và xu hướng công nghệ mới nhất.
“Quẩy” hết mình tại các buổi happy time, sinh nhật, company trip hàng năm.
Làm việc trong môi trường siêu năng động, chuyên nghiệp nhưng vẫn đầy niềm vui và tiếng cười.
Cơ hội học hỏi từ các dự án công nghệ toàn cầu, đa dạng lĩnh vực.
toàn cầu
Hỗ trợ dấu mộc thực tập siêu chuẩn.
Đạt được tự do tài chính sau 1 năm... Mơ đi bạn, muốn đạt được điều này thì bạn tìm các công ty đa cấp nhé :))

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Ngõ 88 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

