Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11, tháp C, tòa nhà Central point, số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ, đàm phán với người mua trong giao dịch mua bán sản phẩm/dự án BĐS với mức giá hợp lý và điều khoản chính sách có lợi cho đôi bên.
Tìm hiểu nhu cầu, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm của công ty, cũng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Cập nhật đúng thông tin các dự án đang bán, hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu và dự án BĐS

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 các khối ngành kinh tế khu vực Hà Nội. Ưu tiên làm được fulltime.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Sử dụng khá tin học văn phòng.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, học hỏi nhanh.
Có laptop phục vụ cho công việc
Thực tập fulltime tối thiểu 3 tháng

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương cứng 2.000.000đ - 4.000.000đ
Hỗ trợ dấu mộc
Được học hỏi, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Có cơ hội được cân nhắc lên vị trí chính thức sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

