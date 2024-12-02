Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: AROMA 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Nhận danh sách học viên có sẵn từ bộ phận Marketing (Không cần tìm kiếm khách hàng), liên hệ tư vấn khóa học, mời khách hàng học thử.

- Tuyển cho Anh ngữ AROMA - cùng hệ thống với Luklak.

- Tham gia chương trình, sự kiện để chăm sóc, phát triển khách hàng.

- Hỗ trợ giấy tờ, thủ tục đăng ký lớp cho khách hàng.

- Tuyển cả full-time và part-time.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình sáng. Ưu tiên ứng viên 20 - 24 tuổi.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiều năng lượng.

- Chịu được áp lực và chủ động trong công việc.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập (lương cứng): 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng + thưởng doanh số cá nhân.

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập

- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.

- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

