Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: AROMA 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Nhận danh sách học viên có sẵn từ bộ phận Marketing (Không cần tìm kiếm khách hàng), liên hệ tư vấn khóa học, mời khách hàng học thử.
- Tuyển cho Anh ngữ AROMA - cùng hệ thống với Luklak.
- Tham gia chương trình, sự kiện để chăm sóc, phát triển khách hàng.
- Hỗ trợ giấy tờ, thủ tục đăng ký lớp cho khách hàng.
- Tuyển cả full-time và part-time.
Địa điểm làm việc: AROMA 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình sáng. Ưu tiên ứng viên 20 - 24 tuổi.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiều năng lượng.
- Chịu được áp lực và chủ động trong công việc.
- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập (lương cứng): 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng + thưởng doanh số cá nhân.
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 10 Ngách 49 Ngõ 64 Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

