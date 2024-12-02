Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK
- Hà Nội: AROMA 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
- Nhận danh sách học viên có sẵn từ bộ phận Marketing (Không cần tìm kiếm khách hàng), liên hệ tư vấn khóa học, mời khách hàng học thử.
- Tuyển cho Anh ngữ AROMA - cùng hệ thống với Luklak.
- Tham gia chương trình, sự kiện để chăm sóc, phát triển khách hàng.
- Hỗ trợ giấy tờ, thủ tục đăng ký lớp cho khách hàng.
- Tuyển cả full-time và part-time.
Địa điểm làm việc: AROMA 168 Xã Đàn 2 (đường ven hồ), P. Nam Đồng, Q. Đống Đa, Hà Nội.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiều năng lượng.
- Chịu được áp lực và chủ động trong công việc.
- Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK Thì Được Hưởng Những Gì
(lương cứng): 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng
- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.
- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LUKLAK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
