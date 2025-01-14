Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 45 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Mức lương
45 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Được đào tạo bởi các chuyên gia, Ban quản lý cao cấp, Bộ phận nghiên cứu thị trường và bộ phận Pháp lý chuyên biệt., Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 45 - 100 Triệu

- Cùng với đội ngũ triển khai chiến lược kinh doanh theo kế hoạch của công ty với nhiều lựa chọn HOT, nhiều dự án lớn: The Emerald 68, CitiGrand, Picity Sky Park, The Sholi, Đất nền Phú Lợi, Dự án đất nền liền kề TP HCM và hơn 5000 căn hộ TPHCM;
- Giới thiệu, hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm, dự án mà công ty phân phối;
- Bán các dự án đất nền, nhà phố, chung cư, khu biệt thự, nhà cao cấp, khu nghỉ dưỡng tại Tp.HCM và các tỉnh lân cận;
- Tư vấn thủ tục pháp lý, hỗ trợ KH lên HĐ (được đào tạo khi onboard).

Với Mức Lương 45 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Được đào tạo, ứng viên có kinh nghiệm càng nhiều kinh nghiệm công việc càng thuận lợi (ưu tiên);
- Sinh viên năm cuối thực tập, chờ bằng các chuyên ngành hoặc ứng viên đã tốt nghiệp trung cấp, Cao đẳng, đại học có thể làm full time;
- Khả năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
- Có điện thoại, xe máy, laptop;
- Có đam mê kinh doanh, mong muốn kiếm thu nhập cao, đột phá.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 45 triệu VND - 100 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

