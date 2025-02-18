Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
- Hồ Chí Minh: 48 Nguyễn Xuân Khoát, Q. Tân Phú, TP HCM, Tân Phú, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Theo dõi Danh sách học viên và khóa học của trung tâm.
Theo sát, nắm rõ tình hình học tập của từng học viên tại trung tâm để thông báo với phụ huynh thường xuyên trong suốt quá trình học
Liên hệ, kết nối và duy trì kết nối với khách hàng. Giải đáp các vấn đề phát sinh cũng như tiến độ học tập của từng học viên.
Tiếp nhận và xử lý những khiếu nại, thắc mắc nếu có của khách hàng khi đang sử dụng dịch vụ lại trung tâm.
Kiểm tra, đảm bảo các thiết bị và vệ sinh khu vực phòng học.
Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy tại trung tâm.
Làm các công việc theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) cơ bản
Là sinh viên các trường Đại học năm thứ 2 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn, vui vẻ, hòa đồng, giọng nói dễ nghe, kỹ năng giao tiếp tốt.
Nhiệt tình, trung thực, năng động
Sử dụng thành thạo máy tính.
Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ báo cáo thực tập
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
Được tham gia các sự kiện của Công ty. Được tham gia các khóa Đào tạo, phát triển bản thân
Được tham gia “bữa trưa vui vẻ” hàng tuần trong phòng ăn “sang, xịn, mịn”
Lộ trình phát triển lên CTV sau 3 tháng Internship
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Germanlink sau khi hoàn thành chương trình học.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
