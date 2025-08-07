Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152 đường 16, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

I. Mô tả công việc:

- Gặp gỡ và tư vấn khách hàng về các thuộc tính của sản phẩm;

- Chăm sóc khách hàng trong quá trình trải nghiệm;

- Triển khai tính năng sản phẩm đến khách hàng

- Hợp tác với bộ phận marketing để phát triển các chiến lược bán hàng mới;

- Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên;

- Các công việc khác được yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

II. Yêu cầu công việc:

- Thích giao tiếp, làm việc với khách hàng;

- Kỹ năng lập kế hoạch và theo đuổi mục tiêu;

- Có kỹ năng giao tiếp tốt và thuyết phục.

- Năng động, ham học hỏi và có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

- Ưu tiên ứng viên có định hướng tìm công việc gắn bó lâu dài.

Quyền Lợi

III. Quyền lợi:

- Lương cơ bản + thưởng hiệu suất + hoa hồng

- Du lịch 2 lần/năm; thưởng lương tháng 13;

- Hỗ trợ điện thoại, tiền điện thoại, chi phí làm việc;

- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, làm hết mình – chơi hết hồn;

- Được đào tạo kỹ năng – Kiến thức làm việc;

- Cơ hội thăng tiến theo năng lực; và có khả năng giải quyết vấn đề linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển

