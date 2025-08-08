Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 31A đường số 17, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu & phát triển sản phẩm: tìm hiểu công dụng, hiệu quả thực tế của các dòng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và sản phẩm dinh dưỡng.

Khảo sát thực tế: gặp gỡ đại lý, trang trại, nông hộ, hoặc người tiêu dùng cá nhân (trồng cây cảnh, sân vườn, ban công, ...) để tìm hiểu nhu cầu thị trường và hành vi sử dụng sản phẩm.

Hỗ trợ tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng đúng cách cho khách hàng.

Phối hợp chăm sóc khách hàng: tiếp nhận phản hồi, xây dựng mối quan hệ lâu dài, đóng góp ý kiến cải tiến sản phẩm.

Tham gia bán hàng, tiếp xúc công việc thực tế để phát triển năng lực tư vấn – kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp ngành Nông – Lâm hoặc tương đương

Có kiến thức nền tảng về dinh dưỡng cây trồng hoặc vật nuôi

Yêu thích công việc thị trường, tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng

Ưu tiên nam, có thể đi thị trường và khảo sát ngoài hiện trường

nam

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường năng động, có định hướng đào tạo – phát triển rõ ràng.

• Tham gia hoạt động đào tạo nội bộ và các chương trình team building cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin