Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Thực tập sinh kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31A đường số 17, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu & phát triển sản phẩm: tìm hiểu công dụng, hiệu quả thực tế của các dòng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh và sản phẩm dinh dưỡng.
Khảo sát thực tế: gặp gỡ đại lý, trang trại, nông hộ, hoặc người tiêu dùng cá nhân (trồng cây cảnh, sân vườn, ban công, ...) để tìm hiểu nhu cầu thị trường và hành vi sử dụng sản phẩm.
Hỗ trợ tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng đúng cách cho khách hàng.
Phối hợp chăm sóc khách hàng: tiếp nhận phản hồi, xây dựng mối quan hệ lâu dài, đóng góp ý kiến cải tiến sản phẩm.
Tham gia bán hàng, tiếp xúc công việc thực tế để phát triển năng lực tư vấn – kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp ngành Nông – Lâm hoặc tương đương
Có kiến thức nền tảng về dinh dưỡng cây trồng hoặc vật nuôi
Yêu thích công việc thị trường, tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng
Ưu tiên nam, có thể đi thị trường và khảo sát ngoài hiện trường
nam

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng Thì Được Hưởng Những Gì

• Làm việc trong môi trường năng động, có định hướng đào tạo – phát triển rõ ràng.
• Tham gia hoạt động đào tạo nội bộ và các chương trình team building cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31A đường Số 17, phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job365472
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng
Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vuasoft
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vuasoft
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Aroma
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Công ty TNHH Phát triển Aroma
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH BERJAYA - HỒ TÂY
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRIPLAYZ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vuasoft
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vuasoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty TNHH Vuasoft
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN UUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN UUP
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Công Nghệ HiNET
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Aroma
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu
Công ty TNHH Phát triển Aroma
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH 8A Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH 8A Education
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VINA PHOENIX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANHI SOLUTION
3 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DH FOODS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KẾT NỐI CUỘC SỐNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Thiên Bảo (Halo Language Center)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm