Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH WEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 143 ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Tham gia thực hiện các content bằng hình ảnh , video, viết bài

Được training đào tạo kỹ năng cần thiết cho 1 marketer

Được giao việc, hướng dẫn, nhận xét đánh giá

Định hướng lên nhân viên Marketing chính thức

Làm việc fulltime giờ hành chính.

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo canva, capcut

Đam mê học hỏi, luôn cầu thị, có tư duy logic và mắt thẩm mỹ.

Có hướng thú và yêu thích sản phẩm giày dép.

Học ngành Marketing, truyền thông hoặc ngành có liên quan, sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp, mới tốt nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH WEHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Các ý tưởng đưa ra đều được xem xét.

Được training đào tạo kỹ năng làm content ngành thời trang, giày dép.

Được giao việc, hướng dẫn làm để nhanh nâng cao kỹ năng. Review liên tục để tiến bộ nhanh.

Được định hướng rõ ràng theo từng giai đoạn để trở thành một nhân viên marketing thực sự

