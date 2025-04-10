Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH WEHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH WEHUB
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 143 ngõ Xã Đàn 2, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tham gia thực hiện các content bằng hình ảnh , video, viết bài
Được training đào tạo kỹ năng cần thiết cho 1 marketer
Được giao việc, hướng dẫn, nhận xét đánh giá
Định hướng lên nhân viên Marketing chính thức
Làm việc fulltime giờ hành chính.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo canva, capcut
Đam mê học hỏi, luôn cầu thị, có tư duy logic và mắt thẩm mỹ.
Có hướng thú và yêu thích sản phẩm giày dép.
Học ngành Marketing, truyền thông hoặc ngành có liên quan, sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp, mới tốt nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH WEHUB Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Các ý tưởng đưa ra đều được xem xét.
Được training đào tạo kỹ năng làm content ngành thời trang, giày dép.
Được giao việc, hướng dẫn làm để nhanh nâng cao kỹ năng. Review liên tục để tiến bộ nhanh.
Được định hướng rõ ràng theo từng giai đoạn để trở thành một nhân viên marketing thực sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WEHUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
