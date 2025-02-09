Tuyển Thực tập sinh Marketing TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Mức lương 3 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Số nhà 17, LK7, Khu đô thị văn khê, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing, PR, Quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, nắm bắt xu hướng tiêu dùng để đề xuất các chiến lược Marketing hiệu quả.

Phát triển và quản lý nội dung trên các kênh truyền thông xã hội (Social Media Marketing), bao gồm Facebook, Instagram, Zalo, TikTok...

Tổ chức và quản lý các sự kiện, chương trình khuyến mãi, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch Marketing và báo cáo kết quả định kỳ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm dưới 1 năm trở lên trong lĩnh vực Marketing, PR, Quảng cáo (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong bán hàng Online).

Nắm vững các kênh truyền thông hiện đại và kỹ năng sử dụng các công cụ Marketing online.

Có khả năng phân tích số liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

có khả năng cảm nhận hình ảnh tốt, có kỹ năng quay/chụp/dựng video

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Tại TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Có cơ hội thực tập sinh tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRANH NGHỆ THUẬT CAO CẤP TÂM LƯƠNG

