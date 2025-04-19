Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tẩng 3 Tòa Bắc Hà, 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Hỗ trợ theo dõi, thống kê, phân tích số liệu, đánh giá tình hình để tối ưu hiệu quả các chiến dịch quảng cáo, tối ưu chi phí và tỷ lệ chuyển đổi.

Trực tiếp tham gia vào các chiến dịch quảng cáo game toàn cầu của công ty.

Phối hợp với các team khác nhau trong công ty để tạo ra những ấn Phẩm Quảng cáo chất lượng

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm Sinh viên năm cuối các trường Đại học Có thể đi làm fulltime

Các ứng viên có khả năng ngoại ngữ EN

Ưu tiên các TTS yêu thích về game có mục tiêu và tinh thần cầu thị cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được training về thiết kế, và dựng video căn bản trên các phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere

Được training về Marketing và Digital Marketing

Được hỗ trợ Tiền thực tập sinh sau 1 tháng thực tập theo năng lực

Được hỗ trợ về dấu thực tập và chứng nhận thực tập sinh tại Gzone

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Gzone

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GZONE MEDIA VIỆT NAM

