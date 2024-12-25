Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/02/2025
Thực tập sinh Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27 Cổ Linh, Long Biên, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Hoạt động và quảng bá qua thư:
Hỗ trợ nhân viên marketing (MKT) trong việc in ấn và sắp xếp các vật phẩm quảng cáo tại điểm bán (POP).
2.Tiếp thị số và nền tảng:
Hỗ trợ và theo dõi nhân viên MKT chia sẻ nội dung trên website, mạng xã hội, và các nền tảng truyền thông khác.
3.Tổng quát:
Hỗ trợ và phối hợp với tất cả các phòng ban.
Làm việc, giao tiếp và phối hợp với bộ phận vận hành cửa hàng hoặc các đại lý để hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch.
4.Tổ chức sự kiện và chương trình khuyến mãi:
Hỗ trợ nhân viên MKT tổ chức các sự kiện bán hàng, chương trình khuyến mãi và các hoạt động gắn kết khách hàng tại các cửa hàng MaxValu.
5.Quy định và nội quy:
Tuân thủ tất cả các quy trình làm việc, chính sách, nội quy và quy định của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ hoặc trách nhiệm khác theo sự phân công của Phó Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ứng viên
Sinh viên năm 2, 3, 4 các chuyên ngành như Marketing, Quan hệ công chúng hoặc các ngành liên quan.
Có mong muốn làm việc trong ngành Marketing.
Kỹ năng máy tính và tiếng Anh khá.
Có kĩ năng giao tiếp, làm việc đội nhóm
Ưu tiên các bạn có khả năng thiết kế.
Chăm chỉ, trách nhiệm, cẩn thận và sẵn sàng học hỏi.
Có laptop cá nhân
- Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
Cam kết làm việc ít nhất 3 tháng

Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Được làm việc trong một môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Phát triển các kĩ năng như: tư duy sáng tạo, kĩ năng giao tiếp, xử lí vấn đề, làm việc nhóm,...
Cơ hội học hỏi các kiến thức chuyên môn thực tiễn trong lĩnh vực Marketing.
Cơ hội trở thành thành viên chính thức.
Được hỗ trợ ăn trưa và chỗ để xe miễn phí trong khoảng thời gian thực tập.
Được cấp Giấy xác nhận thực tập sau quá trình thực tập
(Lưu ý: Vị trí Thực tập sinh là vị trí không lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: 30 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. HCM VP phía Bắc: 27 Cổ Linh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

