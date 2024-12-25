Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu

Mức lương Đến 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sảnh AB Tòa Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 7 Triệu

Phối hợp, hỗ trợ những công việc của team marketing

Nghiên cứu, thu thập thông tin liên quan đến dự án chiến lược

Hỗ trợ thiết kế, viết contnet các trang mạng xã hội

Có hiểu biết và một chút kinh nghiệm về chạy ads

Các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành (chấp nhận đang chờ bằng)

Không yêu cầu kinh nghiệm (có 1 chút là lợi thế)

Yêu cầu hiểu am hiểu về chạy ads, content MKT, biết capcut và canva

Có Laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.000.000 + 230.000 Phụ cấp + thưởng;

Thử việc 1 tháng 85% lương

Môi trường năng động, trẻ trung, Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện.

Cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng (từ Nhân viên – Mentor – Leader – Gíam đốc)

Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước

Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe; review lương 6 tháng/lần

Leader đào tạo tận tình, chu đáo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin