Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Mức lương
Đến 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sảnh AB Tòa Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 7 Triệu
Phối hợp, hỗ trợ những công việc của team marketing
Nghiên cứu, thu thập thông tin liên quan đến dự án chiến lược
Hỗ trợ thiết kế, viết contnet các trang mạng xã hội
Có hiểu biết và một chút kinh nghiệm về chạy ads
Các công việc theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Đến 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành (chấp nhận đang chờ bằng)
Không yêu cầu kinh nghiệm (có 1 chút là lợi thế)
Yêu cầu hiểu am hiểu về chạy ads, content MKT, biết capcut và canva
Có Laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5.000.000 + 230.000 Phụ cấp + thưởng;
Thử việc 1 tháng 85% lương
Môi trường năng động, trẻ trung, Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện.
Cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng (từ Nhân viên – Mentor – Leader – Gíam đốc)
Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước
Được tham gia Bảo hiểm sức khỏe; review lương 6 tháng/lần
Leader đào tạo tận tình, chu đáo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
