Tuyển Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà G3 Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

• Lên kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu/dự án của công ty
• Lên bài và xây dựng các kế hoạch phát triển fanpage Facebook, Tiktok của công ty

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên các trường đại học, ưu tiên chuyên ngành liên quan đến marketing, social media...
• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm
• Sáng tạo, có khả năng tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề
• Thành thạo tiếng Anh. (IELTS > 6.5 hoặc tương đương)
• Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 7 - 10 triệu + Bonus khi đạt kết quả tốt + Trợ cấp ăn trưa
• Được đào tạo về Marketing trên các nền tảng
• Cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài
• Lộ trình thăng tiến tốt: Có cơ hội thăng tiến lên nhân sự chính thức, các vị trí cao hơn theo năng lực và thâm niên gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

