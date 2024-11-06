Tuyển Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Babylons làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà G3 Vinhomes Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

• Lên kế hoạch truyền thông, quảng bá cho thương hiệu/dự án của công ty

• Lên bài và xây dựng các kế hoạch phát triển fanpage Facebook, Tiktok của công ty

Yêu Cầu Công Việc

• Sinh viên các trường đại học, ưu tiên chuyên ngành liên quan đến marketing, social media...

• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm

• Sáng tạo, có khả năng tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề

• Thành thạo tiếng Anh. (IELTS > 6.5 hoặc tương đương)

• Không yêu cầu kinh nghiệm

Quyền Lợi

• Lương 7 - 10 triệu + Bonus khi đạt kết quả tốt + Trợ cấp ăn trưa

• Được đào tạo về Marketing trên các nền tảng

• Cơ hội làm việc với các đối tác nước ngoài

• Lộ trình thăng tiến tốt: Có cơ hội thăng tiến lên nhân sự chính thức, các vị trí cao hơn theo năng lực và thâm niên gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển

