Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH FACOHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 50/11A đường 79, Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng

Tìm kiếm ứng viên tiềm năng qua các nền tảng tuyển dụng, mạng xã hội.

Sàng lọc hồ sơ, hỗ trợ sắp xếp lịch phỏng vấn.

Tham gia phỏng vấn để đánh giá ứng viên cùng bộ phận Nhân sự.

Hỗ trợ Onboarding

Chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn nhân viên mới.

Theo dõi và hỗ trợ quá trình hòa nhập của nhân viên mới trong công ty.

Hỗ trợ quản lý nhân sự

Cập nhật dữ liệu nhân sự, hợp đồng, hồ sơ nhân viên.

Xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến nhân viên.

Tham gia phát triển văn hóa doanh nghiệp

Lên ý tưởng, tổ chức các sự kiện nội bộ, hoạt động team building.

Quản lý nội dung và tương tác trên các kênh truyền thông nội bộ.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận Nhân sự.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đa năng & chủ động: Không ngại thử sức với nhiều công việc khác nhau, sẵn sàng học hỏi và phát triển.

Hướng ngoại & hoạt náo: Yêu thích giao tiếp, có khả năng kết nối, thúc đẩy tinh thần đội nhóm.

Sáng tạo & linh hoạt: Luôn có ý tưởng mới trong tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp, sẵn sàng đóng góp ý kiến.

Tỉ mỉ & có trách nhiệm: Dù sáng tạo nhưng vẫn cần đảm bảo độ chính xác trong các công việc hành chính, nhân sự.

Kỹ năng tổ chức & quản lý thời gian tốt: Có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc mà không bị rối.

Sử dụng tốt các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và ưu tiên biết cách sử dụng các nền tảng tuyển dụng, mạng xã hội.

Tại CÔNG TY TNHH FACOHA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về quy trình tuyển dụng và các kỹ năng liên quan

Có cơ hội được chuyển đổi thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập

Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty

Được hỗ trợ mộc sau khi hoàn thành chương trình thực tập.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển kỹ năng mềm và mở rộng mối quan hệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FACOHA

