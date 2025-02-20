Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Hỗ trợ các công việc hành chính khác

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối thực tập full-time

- Có laptop cá nhân

- Thành thạo tin học văn phòng

- Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ lương thực tập: 1.000.000 VNĐ/ tháng + thưởng khác

- Hỗ trợ thực tập sinh Số liệu báo cáo, đóng dấu mộc, chữ ký, định hướng công việc phù

hợp với khả năng trong quá trình thực tập

- Cơ hội thành nhân viên chính thức khi hoàn thành thực tập

- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 -

17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

