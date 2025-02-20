Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 90 đường số 6, Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Từ 1 Triệu
- Hỗ trợ các công việc hành chính khác
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm cuối thực tập full-time
- Có laptop cá nhân
- Thành thạo tin học văn phòng
- Nhanh nhẹn, hoạt bát.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ lương thực tập: 1.000.000 VNĐ/ tháng + thưởng khác
- Hỗ trợ thực tập sinh Số liệu báo cáo, đóng dấu mộc, chữ ký, định hướng công việc phù
hợp với khả năng trong quá trình thực tập
- Cơ hội thành nhân viên chính thức khi hoàn thành thực tập
- Thời gian làm việc: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h-12h, chiều 13h30 -
17h30), Thứ 7, Chủ Nhật nghỉ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
