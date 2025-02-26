Tuyển Thực tập sinh Nhân sự FOXLINK VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD
- Hồ Chí Minh: Góc đường 24&17, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP HCM, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ công tác tuyển dụng: Cập nhật dữ liệu lên phần mềm nhân sự, đăng tin tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên, hẹn lịch phỏng vấn,...
- Hỗ trợ quy trình tiếp nhận nhân sự mới: chuẩn bị hồ sơ nhân sự liên quan
- Sàng lọc, sắp xếp quản lý hồ sơ, hợp đồng, giấy tờ liên quan và thông tin của toàn bộ nhân viên.
- Hỗ trợ biên phiên dịch
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên phù hợp với năng lực, vị trí công việc và mục tiêu chung.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành tiếng Trung hoặc HSK4 trở lên
Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
- Được cung cấp máy tính và trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
