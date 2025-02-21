Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17K/21 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, TP.HCM, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tham gia hỗ trợ kế hoạch tuyển dụng (đăng bài tuyển dụng, chọn lọc hồ sơ, gửi thư mời phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên,…).
Hỗ trợ scan, lưu trữ và sắp xếp hồ sơ nhân viên.
Thực hiện các công việc hành chính theo hướng dẫn của cấp trên.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân.
Ưu tiên các bạn làm full-time, có kinh nghiệm trong ngành Dược là một lợi thế.
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Dược hoặc các ngành liên quan.
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.
Ưu tiên các bạn làm full-time, có kinh nghiệm trong ngành Dược là một lợi thế.
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Dược hoặc các ngành liên quan.
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thực tập 3,000,000 VND/tháng.
3,000,000 VND/tháng.
Được hướng dẫn và đào tạo trong suốt thời gian thực tập.
Cơ hội tiếp xúc với các quy trình nhân sự thực tế.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
3,000,000 VND/tháng.
Được hướng dẫn và đào tạo trong suốt thời gian thực tập.
Cơ hội tiếp xúc với các quy trình nhân sự thực tế.
Hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI