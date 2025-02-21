Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17K/21 Dương Đình Nghệ, Phường 8, Quận 11, TP.HCM, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tham gia hỗ trợ kế hoạch tuyển dụng (đăng bài tuyển dụng, chọn lọc hồ sơ, gửi thư mời phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên,…).

Hỗ trợ scan, lưu trữ và sắp xếp hồ sơ nhân viên.

Thực hiện các công việc hành chính theo hướng dẫn của cấp trên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có laptop cá nhân.

Ưu tiên các bạn làm full-time, có kinh nghiệm trong ngành Dược là một lợi thế.

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Dược hoặc các ngành liên quan.

Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập 3,000,000 VND/tháng.

Được hướng dẫn và đào tạo trong suốt thời gian thực tập.

Cơ hội tiếp xúc với các quy trình nhân sự thực tế.

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN

