Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô L29B

- 31B

- 33B, Đường Tân Thuận, Kcx Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên.
Thực hiện liên hệ ứng viên mời phỏng vấn và hỗ trợ công tác phỏng vấn với đơn vị.
Theo dõi hồ sơ ứng viên đã tiếp nhận công việc.
Tham gia tổ chức các sự kiện tuyển dụng tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp: Talkshow, FPT Tour tham quan,...
Tham gia Ngày hội việc làm tại các Trường và Trung tâm giới thiệu việc làm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Mentor.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang là sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành, định hướng theo mảng tuyển dụng.
Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Có kỹ năng làm việc độc lập, tính chủ động cao trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, CLB Sinh viên.
Có thể sắp xếp thực tập tối thiểu 3 ngày/tuần.
Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thực hành và áp dụng những kiến thức học được từ trường vào môi trường làm việc thực tế.
Thực tập không hỗ trợ lương tuy nhiên các Bạn Sinh viên sẽ được trải nghiệm 1 môi trường làm việc quy mô và hàng đầu tại Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.
Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp và nhiều chương trình trải nghiệm nhân viên phong phú.
Tham gia các hoạt động team building thường niên của công ty, vui chơi, ăn uống thường xuyên.
Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân.
Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.
Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.
Cơ hội để trở thành Nhân viên Chính thức của Công ty Viễn thông Top 3 cả nước trực thuộc Tập đoàn FPT- Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam sau khi kết thúc thời gian tập sự và có bằng tốt nghiệp.
Được tham gia vào các hoạt động phong trào của FPT (trên dưới 20 Chương trình lớn nhỏ từ Tập đoàn tới các Công ty thành viên mỗi năm).
Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.
Ghi chú:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

