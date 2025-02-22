Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, Kcx Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên.

Thực hiện liên hệ ứng viên mời phỏng vấn và hỗ trợ công tác phỏng vấn với đơn vị.

Theo dõi hồ sơ ứng viên đã tiếp nhận công việc.

Tham gia tổ chức các sự kiện tuyển dụng tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp: Talkshow, FPT Tour tham quan,...

Tham gia Ngày hội việc làm tại các Trường và Trung tâm giới thiệu việc làm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Mentor.

Đang là sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành, định hướng theo mảng tuyển dụng.

Có khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Có kỹ năng làm việc độc lập, tính chủ động cao trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, CLB Sinh viên.

Có thể sắp xếp thực tập tối thiểu 3 ngày/tuần.

Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".

Cơ hội thực hành và áp dụng những kiến thức học được từ trường vào môi trường làm việc thực tế.

Thực tập không hỗ trợ lương tuy nhiên các Bạn Sinh viên sẽ được trải nghiệm 1 môi trường làm việc quy mô và hàng đầu tại Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp và nhiều chương trình trải nghiệm nhân viên phong phú.

Tham gia các hoạt động team building thường niên của công ty, vui chơi, ăn uống thường xuyên.

Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp, học hỏi và trải nghiệm các nghiệp vụ thực tế, phát triển chuyên môn cá nhân.

Hỗ trợ dấu mộc và chữ ký cho giấy xác nhận thực tập và báo cáo thực tập.

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học.

Cơ hội để trở thành Nhân viên Chính thức của Công ty Viễn thông Top 3 cả nước trực thuộc Tập đoàn FPT- Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam sau khi kết thúc thời gian tập sự và có bằng tốt nghiệp.

Được tham gia vào các hoạt động phong trào của FPT (trên dưới 20 Chương trình lớn nhỏ từ Tập đoàn tới các Công ty thành viên mỗi năm).

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

