Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 149C Trương ĐỊnh, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Tham gia vào quy trình tuyển dụng bao gồm: Đăng tuyển, tìm kiếm và sàng lọc ứng viên;
Liên hệ sơ vấn ứng viên, sắp xếp các lịch phỏng vấn;
Hỗ trợ triển khai các công tác tuyển dụng;
Hỗ trợ ứng viên làm thủ tục nhận việc.
Làm theo công việc chỉ dẫn của quản lý.
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Mong muốn muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực nhân sự
Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc
Mong muốn gắn bó và thăng tiến trở thành nhân viên chính thức
Có thể đi làm full-time
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập 3.000.000VNĐ/tháng
Hỗ trợ dấu thực tập;
Được đào tạo chuyên môn về tuyển dụng;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhưng vẫn đảm bảo được tính chuyên nghiệp;
Lộ trình rõ ràng, cơ hội trở thành nhân sự chính thức.
Làm việc tại 149C Trương Định, P9, Quận 3
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
