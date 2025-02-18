Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 149C Trương ĐỊnh, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Tham gia vào quy trình tuyển dụng bao gồm: Đăng tuyển, tìm kiếm và sàng lọc ứng viên;

Liên hệ sơ vấn ứng viên, sắp xếp các lịch phỏng vấn;

Hỗ trợ triển khai các công tác tuyển dụng;

Hỗ trợ ứng viên làm thủ tục nhận việc.

Làm theo công việc chỉ dẫn của quản lý.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Mong muốn muốn phát triển bản thân ở lĩnh vực nhân sự

Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm trong công việc

Mong muốn gắn bó và thăng tiến trở thành nhân viên chính thức

Có thể đi làm full-time

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập 3.000.000VNĐ/tháng

Hỗ trợ dấu thực tập;

Được đào tạo chuyên môn về tuyển dụng;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhưng vẫn đảm bảo được tính chuyên nghiệp;

Lộ trình rõ ràng, cơ hội trở thành nhân sự chính thức.

Làm việc tại 149C Trương Định, P9, Quận 3

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NAM AN HOLDING

