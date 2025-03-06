Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Hưng Đạo, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng và sàng lọc hồ sơ ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Phỏng vấn ứng viên, đánh giá năng lực và tính cách.

Lập kế hoạch tuyển dụng và báo cáo kết quả tuyển dụng.

Quản lý hồ sơ ứng viên và cập nhật thông tin.

Hỗ trợ các hoạt động khác của bộ phận nhân sự.

Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sử dụng các mạng xã hội và các trang web tuyển dụng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và sáng tạo.

Am hiểu về luật lao động là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc, thù lao nếu làm tốt

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, team building của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NƯỚC MẮM CANA

