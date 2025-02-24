Tuyển Thực tập sinh Nhân sự BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 6, tòa nhà Exchange, Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Lưu trữ, cập nhật, sắp xếp hồ sơ, giấy tờ nhân sự: bản cứng, bản mềm trên các hệ thống.
Hỗ trợ các công tác C&B, bao gồm: chấm công, tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động.
Hỗ trợ thực hiện hồ sơ BHXH và bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
Các công việc C&B liên quan khác theo chỉ dẫn của quản lý trực tiếp.
Tuân thủ sự phân công và hướng dẫn của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm 3, năm 4, các chuyên ngành liên quan
Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo (Excel, Powerpoint, Word…)
Có tính cẩn thận, chăm chỉ.
Có tinh thần gắn kết, nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp
Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo (Excel, Powerpoint, Word…)
Có tính cẩn thận, chăm chỉ.
Có tinh thần gắn kết, nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp
Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ đóng dấu thực tập.
Được hướng dẫn, tham gia công việc thực tế.
Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp & thân thiện.
Tham gia các hoạt động đào tạo, các sự kiện của công ty.
Hỗ trợ gửi xe miễn phí, chưa hỗ trợ lương trong quá trình thực tập.
Được hướng dẫn, tham gia công việc thực tế.
Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp & thân thiện.
Tham gia các hoạt động đào tạo, các sự kiện của công ty.
Hỗ trợ gửi xe miễn phí, chưa hỗ trợ lương trong quá trình thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI