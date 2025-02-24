Tuyển Thực tập sinh Nhân sự BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, tòa nhà Exchange, Số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

Lưu trữ, cập nhật, sắp xếp hồ sơ, giấy tờ nhân sự: bản cứng, bản mềm trên các hệ thống.

Hỗ trợ các công tác C&B, bao gồm: chấm công, tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động.

Hỗ trợ thực hiện hồ sơ BHXH và bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.

Các công việc C&B liên quan khác theo chỉ dẫn của quản lý trực tiếp.

Tuân thủ sự phân công và hướng dẫn của trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm 3, năm 4, các chuyên ngành liên quan

Kỹ năng vi tính văn phòng thành thạo (Excel, Powerpoint, Word…)

Có tính cẩn thận, chăm chỉ.

Có tinh thần gắn kết, nhiệt tình và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp

Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ đóng dấu thực tập.

Được hướng dẫn, tham gia công việc thực tế.

Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp & thân thiện.

Tham gia các hoạt động đào tạo, các sự kiện của công ty.

Hỗ trợ gửi xe miễn phí, chưa hỗ trợ lương trong quá trình thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company

